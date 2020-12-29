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Что россияне искали в «Объявлениях» ВКонтакте на праздниках: анализ популярных поисковых запросов

Сервис «Объявления» ВКонтакте проанализировал популярные поисковые запросы за первые 10 дней 2021 года и выяснил, какие товары пользовались наибольшей популярностью. Так, чаще всего пользователи интересовались покупкой авто, задумывались о переезде, а также искали спортивный инвентарь для зимних видов спорта.

Чаще всего пользователи сервиса «Объявления» ВКонтакте в период с 1 по 10 января 2021 искали предложения о продаже автомобилей. Среди похожих популярных запросов были «автомобили с пробегом», «приора» и «гараж».

На втором месте по количеству поисковых запросов оказались коньки. Интересно, что любителей кататься на коньках было больше, чем любителей кататься на лыжах — их пользователи искали в 4 раза реже (17 место).

Россияне на новогодних праздниках часто задумывались о новой квартире (3 место), но преимущественно искали жилплощадь в аренду. А обновить интерьер дома, судя по поиску в объявлениях, решили еще часть пользователей. Так, в ТОП-20 популярных запросов оказались диван, кровать, часы и шкаф. Пользователи сервиса «Объявления» ВКонтакте искали также и домашних питомцев, среди которых особым интересом пользовались котята, собаки (мопсы и шпицы), а также попугаи.

После любителей активного зимнего отдыха и тех, кто задумался о переезде, идут ценители iPhone (4 место). Интересно, что другие смартфоны интересовали пользователей сервиса в 3 раза реже, чем айфоны.

Замыкают ТОП-5 популярных поисковых запросов объявления о продаже игровой приставки PS4. В ТОП-20 популярных поисковых запросов также попали ноутбуки (6 место) и видеокарты (9 место).

Пользователи «Объявлений» ВКонтакте искали музыкальные инструменты, причем особым интересом пользовались гитары. По данным сервиса, электрогитары искали в 1,3 раза чаще, чем акустические.

Что люди искали на новогодних праздниках:

  1. Автомобиль
  2. Коньки
  3. Квартира
  4. IPhone
  5. PS4
  6. Ноутбук
  7. Диван
  8. Телефон
  9. Видеокарта
  10. Гитара
  11. Компьютер
  12. Телевизор
  13. Наушники
  14. Котята
  15. Монитор
  16. Мотоцикл
  17. Лыжи
  18. Кровать
  19. Часы
  20. Шкаф

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Автор: Анна
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