Что россияне искали в «Объявлениях» ВКонтакте на праздниках: анализ популярных поисковых запросов

Сервис «Объявления» ВКонтакте проанализировал популярные поисковые запросы за первые 10 дней 2021 года и выяснил, какие товары пользовались наибольшей популярностью. Так, чаще всего пользователи интересовались покупкой авто, задумывались о переезде, а также искали спортивный инвентарь для зимних видов спорта.

Чаще всего пользователи сервиса «Объявления» ВКонтакте в период с 1 по 10 января 2021 искали предложения о продаже автомобилей. Среди похожих популярных запросов были «автомобили с пробегом», «приора» и «гараж».

На втором месте по количеству поисковых запросов оказались коньки. Интересно, что любителей кататься на коньках было больше, чем любителей кататься на лыжах — их пользователи искали в 4 раза реже (17 место).

Россияне на новогодних праздниках часто задумывались о новой квартире (3 место), но преимущественно искали жилплощадь в аренду. А обновить интерьер дома, судя по поиску в объявлениях, решили еще часть пользователей. Так, в ТОП-20 популярных запросов оказались диван, кровать, часы и шкаф. Пользователи сервиса «Объявления» ВКонтакте искали также и домашних питомцев, среди которых особым интересом пользовались котята, собаки (мопсы и шпицы), а также попугаи.

После любителей активного зимнего отдыха и тех, кто задумался о переезде, идут ценители iPhone (4 место). Интересно, что другие смартфоны интересовали пользователей сервиса в 3 раза реже, чем айфоны.

Замыкают ТОП-5 популярных поисковых запросов объявления о продаже игровой приставки PS4. В ТОП-20 популярных поисковых запросов также попали ноутбуки (6 место) и видеокарты (9 место).

Пользователи «Объявлений» ВКонтакте искали музыкальные инструменты, причем особым интересом пользовались гитары. По данным сервиса, электрогитары искали в 1,3 раза чаще, чем акустические.

Что люди искали на новогодних праздниках:

Автомобиль Коньки Квартира IPhone PS4 Ноутбук Диван Телефон Видеокарта Гитара Компьютер Телевизор Наушники Котята Монитор Мотоцикл Лыжи Кровать Часы Шкаф