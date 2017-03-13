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Что россияне покупали к международному женскому дню

Аналитики платежного сервиса PayU изучили, как россияне готовились к международному женскому дню: какие категории товаров были особенно популярны и насколько изменился средний чек по сравнению с прошлым годом.

Перед праздником заметно выросли платежи по следующим категориям: косметика и парфюмерия, книги, цветы, подарки и… онлайн-игры.

Оборот

Средний оборот по данным категориям вырос на 62% по сравнению с обычными днями. Драйвером роста является категория “Цветы”. Увеличение покупок подтверждает, что цветы остаются традиционным дополнением к подарку на 8 марта.

Средний чек

Самый заметный рост среднего чека у категории “Книги”. 2 285 рублей в 2016 году против 3 583 рублей в 2017 году. Такие цифры не могут не радовать.

Пик продаж

Пик продаж по данным категориям пришелся на 6 марта. Исходя из этого можно сделать вывод, что многие не заботятся о подарках заранее.

Самая дорогая покупка

224 140 рублей за покупку цветов - самая дорогая покупка, сделанная 4 марта. Это примерно 1 601 роза.

Досуг

Актуальной альтернативой кинотеатрам и ресторанам до сих пор остаются многопользовательские онлайн-игры. Прежде всего, за счет низких расходов на данное развлечение.

Автор: Анна
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