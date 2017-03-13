Что россияне покупали к международному женскому дню
Аналитики платежного сервиса PayU изучили, как россияне готовились к международному женскому дню: какие категории товаров были особенно популярны и насколько изменился средний чек по сравнению с прошлым годом.
Перед праздником заметно выросли платежи по следующим категориям: косметика и парфюмерия, книги, цветы, подарки и… онлайн-игры.
Оборот
Средний оборот по данным категориям вырос на 62% по сравнению с обычными днями. Драйвером роста является категория “Цветы”. Увеличение покупок подтверждает, что цветы остаются традиционным дополнением к подарку на 8 марта.
Средний чек
Самый заметный рост среднего чека у категории “Книги”. 2 285 рублей в 2016 году против 3 583 рублей в 2017 году. Такие цифры не могут не радовать.
Пик продаж
Пик продаж по данным категориям пришелся на 6 марта. Исходя из этого можно сделать вывод, что многие не заботятся о подарках заранее.
Самая дорогая покупка
224 140 рублей за покупку цветов - самая дорогая покупка, сделанная 4 марта. Это примерно 1 601 роза.
Досуг
Актуальной альтернативой кинотеатрам и ресторанам до сих пор остаются многопользовательские онлайн-игры. Прежде всего, за счет низких расходов на данное развлечение.