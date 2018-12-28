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Что россияне покупали в праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

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Яндекс.Касса
Яндекс.Касса
Агрегаторы и платежные шлюзы

В дни новогодних каникул россияне посещали интернет-магазины чаще, чем 1–8 января годом ранее. Активнее всего люди заказывали детскую и спортивную одежду, бакалею и сладости, а также товары для здоровья — ортопедические изделия и медицинские приборы. К таким выводам пришли аналитики, изучив платежи россиян в интернет-магазинах, которые работают с Яндекс.Кассой, и данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей на сайты магазинов с 1 по 8 января в 2019 и 2018 годах.

Топ-10 категорий онлайн-покупок 1–8 января 2019 года

В рейтинг вошли категории, в которых люди оплатили больше всего покупок с 1 по 8 января 2019 года. Категории расположены по убыванию числа платежей. Учитывались данные об оплате в интернет-магазинах, которые работают с Яндекс.Кассой. Всего к сервису подключено более 90 тыс. онлайн-площадок.

Одежда, обувь и аксессуары интересовали пользователей больше остальных товаров: в праздничные дни их активнее всего оплачивали в интернет-магазинах через Яндекс.Кассу, а также искали на Яндекс.Маркете в 4 раза чаще по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сильнее всего на Маркете вырос спрос на детскую и спортивную одежду — количество запросов увеличилось в 9 и 7 раз соответственно. Средний чек через Кассу в магазинах одежды, обуви и аксессуаров составил 973 рубля. По числу заказов на одного покупателя также лидируют интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров — в минувшие новогодние каникулы на одного пользователя пришлось в среднем 2,4 покупки на таких площадках.

Россиян, которые решили посвятить выходные поиску товаров для ремонта и строительства, 1–8 января на Яндекс.Маркете было в 3,5 раза больше, чем в новогодние каникулы прошлого года. Самый большой рост показали электротовары (в 7,5 раза) и материалы для ремонта (в 6,3 раза). По данным Яндекс.Кассы, средний чек в интернет-магазинах стройматериалов составил 3419 рублей.

В минувшие каникулы многие интересовались товарами для здоровья — интерес к ним на Яндекс.Маркете вырос более чем в 3 раза по сравнению с 1–8 января прошлого года. Активнее всего россияне искали медицинские приборы (рост в 3 раза) и ортопедические изделия (в 3 раза). Средний чек через Яндекс.Кассу за лекарства и биодобавки составил 2120 рублей.

В топ-5 товаров вошли также продукты питания, интерес к которым на Яндекс.Маркете в праздничные дни вырос в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. При этом в минувшие праздники кондитерские изделия люди искали в 2 раза чаще, чем 1–8 января годом ранее. По данным Яндекс.Кассы, на одного покупателя, который заказывал продукты питания через интернет, пришлось в среднем 1,1 покупки, средний чек — 1360 рублей. За доставку еды из кафе и ресторанов пользователи платили в среднем по 1099 рублей.

В январские праздники самый большой средний чек через Яндекс.Кассу был на площадках, которые продают авиабилеты — 9000 рублей. На втором месте оказались магазины ювелирных украшений и бижутерии (6623 рубля), на третьем — магазины спортивных товаров (5699 рублей). При этом интерес к этим товарам на Яндекс.Маркете 1–8 января вырос более чем в 2 раза по сравнению новогодними каникулами годом ранее.

Шоппинг был не единственным видом досуга в минувшие праздники: люди активно искали также на Яндекс.Маркете игры для детей и взрослых компаний, оплачивали через Яндекс.Кассу книги, мастер-классы и тренинги. На книги россияне тратили в среднем за раз 410 рублей, на онлайн-обучение — 2631 рубль.

Компании и сервисы: Яндекс.Касса, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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