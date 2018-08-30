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Что россияне покупают на 1 сентября

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии 1 сентября выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян и что является неотъемлемыми атрибутами празднования Дня знаний кроме цветов и шоколадных конфет.

День сладкого и газировки

Наибольший рост продаж* в преддверии Дня знаний отмечается в категории «кондитерские изделия», в частности, в два раза повышаются продажи тортов, пирожных (+44%), печенья (+42%), пряников (+28%) и зефира (+19%). В первый учебный день родители балуют школьников шоколадом с игрушкой (+19%). Кроме того, перед 1 сентября наблюдается рост продаж соков (+16%), минеральной воды (+14%) и сладкой газировки (+11%).

Учителю — цветы, шоколадные конфеты и чай

Накануне Дня знаний на 18% растут продажи наборов шоколадных конфет, которые приобретается, в первую очередь, в качестве подарка. Такой рост спроса носит ярко выраженный сезонный характер. Учителям также традиционно дарят букеты цветов, продажи которых в торговой сети «Перекресток» увеличились в 26 раз. Наиболее популярными цветами к 1 сентября среди покупателей сети являются букеты из хризантем, второе место по популярности занимают розы. Рост продаж демонстрирует также чай (+30%) — больше всего растет черный чай (+37%) и фруктовый (+13%), а также кофе (+15%) — наибольшим спросом среди россиян пользуется растворимый кофе (+26%).

А что же родителям?

Рост демонстрируют мясные деликатесы (+10%) — это различные копчености, карбонад и шейка. Колбасные же изделия выросли всего лишь на 3%. В преддверии 1 сентября растут продажи вина (+8%), наибольший рост отмечается в категории игристых вин (+25%).

Автор: Анна
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