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Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google

Компания Searсhmertrics опубликовала результаты исследования, посвящённого факторам ранжирования ecommerce-сайтов в Google. Целью анализа было выяснить, что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в результатах поиска.

Основные выводы из отчёта:

  • Только 3% из топ-10 ecommerce-страниц содержат рекламу AdSense или Adlinks.
  • Интернет-магазины, входящие в топ-20 сайтов в выдаче Google, имеют намного меньше социальных сигналов, чем в среднем по всем категориям (около 30%).
  • Размер файла ecommerce-страниц в топ-10 Google на 30% больше, чем в среднем по всем категориям.
  • Высокие позиции в Google занимают ecommerce-сайты, которые содержат на 40% больше интерактивных элементов, чем в среднем по всем категориям.
  • В топ-10 Google коммерческие страницы содержат на 70% больше маркированных списков.
  • На первой странице SERP ecommerce-сайты содержат на 70% больше внутренних ссылок, чем в среднем по всем категориям.
  • Практически у всех ecommerce-страниц (99,9%) в топ-10 Google домен верхнего уровня был .com.
  • Видео в ecommerce сайтах имеет меньшую значимость, чем в других категориях. Только 35% коммерческих страниц в топ-10 содержали встроенные видео.
  • Количество слов на ecommerce-страницах в топ-10 было на 25% больше, чем в среднем по всем категориям.

Автор: Анна
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