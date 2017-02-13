Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google
Компания Searсhmertrics опубликовала результаты исследования, посвящённого факторам ранжирования ecommerce-сайтов в Google. Целью анализа было выяснить, что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в результатах поиска.
Основные выводы из отчёта:
- Только 3% из топ-10 ecommerce-страниц содержат рекламу AdSense или Adlinks.
- Интернет-магазины, входящие в топ-20 сайтов в выдаче Google, имеют намного меньше социальных сигналов, чем в среднем по всем категориям (около 30%).
- Размер файла ecommerce-страниц в топ-10 Google на 30% больше, чем в среднем по всем категориям.
- Высокие позиции в Google занимают ecommerce-сайты, которые содержат на 40% больше интерактивных элементов, чем в среднем по всем категориям.
- В топ-10 Google коммерческие страницы содержат на 70% больше маркированных списков.
- На первой странице SERP ecommerce-сайты содержат на 70% больше внутренних ссылок, чем в среднем по всем категориям.
- Практически у всех ecommerce-страниц (99,9%) в топ-10 Google домен верхнего уровня был .com.
- Видео в ecommerce сайтах имеет меньшую значимость, чем в других категориях. Только 35% коммерческих страниц в топ-10 содержали встроенные видео.
- Количество слов на ecommerce-страницах в топ-10 было на 25% больше, чем в среднем по всем категориям.