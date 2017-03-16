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Что заказывали из Китая зимой 2016-2017

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Taobao
Taobao
Одежда

Весна уже радует хорошей погодой, а у компании OT Commerce готов очередной статистический отчет — что заказывали из Китая зимой 2016-2017 гг. И первая хорошая новость: объем продаж этой зимой увеличился на 45% по сравнению с зимой прошлого года. Обороты интернет-магазинов на базе платформы ОТ уверенно растут.

Для сравнения мы сделали анализ данных как за прошлую зиму 2016 года, так и за эту зиму 2017.

В пятерку лидеров по-прежнему входят категории товаров: платья, сапоги, сумки, пуховики и туфли. Они устойчиво держат первые позиции уже второй год подряд. Только зимой 2017 года платья уступили свое первенство сапогам и полусапожкам, которых было продано рекордное количество: 11301 штук на сумму 113692 USD этой зимой. В прошлом году суммарные объемы продаж по лидирующим категориям товаров были значительно ниже. Тех же сапожек было продано всего на сумму 52479 USD.

Сумки также сдали свою позицию пуховикам и спустились на 4 строчку по популярности заказов этой зимой. А вот туфли сохраняют пятую позицию в нашем рейтинге. Сразу видно, что основными покупателями интернет-магазинов на базе платформы ОТ являются представительницы прекрасного пола.

Основную часть нашего рейтинга составляют сезонные товары: пальто, куртки и пуховики, сапоги, меховая одежда, носки и колготки, свитера и др. Это хорошо прослеживается на диаграммах. Понятно, что на зиму люди утепляются и запасаются теплыми вещами.

По сравнению с прошлым годом этой зимой продавалось больше электронной техники. ЖК-мониторы, планшеты и мобильные телефоны составили неплохую долю от общего объема продаж платформы ОТ. С каждым годом все больше растет процент покупок электронной техники в интернет-магазинах. Например, зимой 2016 года мобильных телефонов было продано на сумму 9055 USD, этой зимой объем продаж сотовых телефонов составил 38772 USD.

Также растет популярность заказов различных электронных компонентов, запчастей на мобильные телефоны и компьютеры. Специализированных магазинов такой тематики пока мало, поэтому можно развивать это направление.

По-прежнему популярно заказывать из Китая всякую мелочевку. Девушки в большом количестве покупают аксессуары и различные украшения. Востребованной категорией остаются защитные наклейки, чехлы, накладки и другие аксессуары для мобильных телефонов. Что в конечном счете составляет неплохую долю в объеме продаж интернет-магазина с китайскими товарами.

Компании и сервисы: Taobao, OTcommerce
Автор: Ольга Боева
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