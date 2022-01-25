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CityNature запустил SellerExpert — автоматизированный сервис повышения продаж

Эра e-commerce воцарилась уверенно в современном мире. По прогнозам банка Morgan Stanley к 2024 году объем рынка электронной коммерции в России достигнет 3,491 трлн руб. Маркетплейсы окончательно закрепляют за собой статус — основного канала продаж. Все больше предпринимателей выходят в онлайн. По итогам 2021 года число селлеров на платформе Wildberries превысило 300 тысяч, а каждый месяц минувшего года к маркетплейсу подключалось более 26 тысяч новых продавцов.

А в условиях высокой конкуренции, ошибки связанные с наполнением товарных карточек и анализом конкурентов могут привести к потерям прибыли. И остро это ощущают начинающие селлеры, им на старте продаж не хватает компетенций, чтобы выйти в топы продаж, обеспечив тем самым своему бренду узнаваемость и репутацию.

CityNature — крупнейший онлайн-дистрибьютор, на рынке e-commerce уже больше девяти лет, помогает бизнесу эффективно продвигаться на маркетплейсах, представляет SellerExpert — многофункциональный IT-продукт для поставщиков маркетплейсов.

Платформа автоматически контролирует правильность наполнения карточек, вычисляет степень их оптимизации, тем самым, не только позволяя в разы улучшить их наполнение, но и повысить позиции товара в поисковой выдаче. Благодаря SellerExpert товарные карточки будут полностью соответствовать требованиям маркетплейсов, а качество контента выйдет на новый уровень эффективности. Сервис в автоматическом режиме анализирует конкурентов по более, чем 30 параметрам, помогая оставаться в конкурентном поле.

В функционал платформы входит:

  • Удобная и быстрая SEO-оптимизация товаров;

  • Подсказки по оптимальному заполнению карточек для лучшей видимости в каталоге товаров;

  • Рекомендации по цене в конкурентном топе;

  • Визуализация зависимости просмотров и продаж от внесенных в сервисе изменений;

  • Рекомендации по заполнению контенту на основании данных конкурентов;

  • Расчёт исправления рейтинга товара на маркетплейсах;

Сейчас покупатель ищет товар не через поисковые системы, а через поиск на маркетплейсах. Поэтому продавец, который только зашел на площадку, старается оперативно вывести свой товар в зону видимости покупателя. Для этого в базовый функционал Seller Expert заложена поисковая оптимизация каталога.

Сервис подбирает оптимальное семантическое ядро для каждой карточки товара и автоматически и формирует удобный список минус-слов. Также распределяет поисковые запросы в карточке с учетом технических особенностей и мониторит динамику изменения позиций по запросам, участвующим в оптимизации.

Как работает сервис:

Пользователям сервиса нужно зарегистрироваться на сайте и добавить API-ключи от кабинета поставщика на Wildberries и Ozon. Товары грузятся в систему сервиса . На базе полученных данных формируется оптимизация каждой карточки с рекомендациями по ее улучшению. К тому же команда-специалистов CityNature готовы проконсультировать в случае возникновения вопросов, связанных с подключением и использования сервиса. Прямо сейчас каждому, кто зарегистрировался на платформе SellerExpert оптимизация 3-х sku—совершенно бесплатно.

Платформа SellerExpert создавалась на базе многолетнего опыта компании CityNature, которая точно знает, что нужно бренду, чтобы выйти на топовый уровень продаж. Внедрив SellerExpert в свой бизнес вы сможете не отвлекаться на операционные задачи.

Автор: Анна
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