Cкидки в интернет-магазинах стали главным драйвером роста продаж

Покупатели всё чаще предпочитают приобретать товары со скидками не только в офлайне, но и в онлайн-каналах. Так, доля промопродаж FMCG установила новый рекорд, достигнув 77%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

По итогам первой половины 2021 года доля онлайн-продаж продуктов питания со скидками в России достигла 69%, непродовольственных товаров — 77%. Годом ранее показатели были 60% и 66% соответственно. Для сравнения, в офлайне доля промопродаж находится на уровне 52−53%.

Средняя скидка на FMCG в интернет-магазинах составила 20%, а в наиболее продвигаемых категориях приближается к 30%. Год к году доля промопродаж выросла почти у всех категорий, кроме шоколада. Чаще всего со скидками покупают средства для стирки, подгузники, кофе и шоколад.

По словам директора по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марины Волковой, скидки в онлайн-магазинах стали главным драйвером роста продаж и сегодня около 65% покупателей признаются, что планируют чаще совершать онлайн-покупки при снижении цен. Эксперты отмечают, что такая ситуация — это проблема для рынка, которая приводит к снижению качества товаров.

Партнер Data Insight Борис Овчинников допускает дальнейший рост промопродаж на рынке в следствии высокой конкуренции между онлайн-игроками. В X5 Group рассказали, что инвестируют в промо в онлайн-канале для привлечения нового клиента. В «Сбермаркете» подтверждают, что планируют нарастить долю промопродаж. В Wildberries заявляют, что продажи FMCG через онлайн быстро растут и без промо.