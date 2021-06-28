CloudPayments: после введения QR-кодов для посещения кафе и ресторанов спрос на доставку готовой еды вырастет на 30%

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-спрос на доставку готовой еды в период с января 2020 года по июнь 2021 года и выяснили, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса повлияют на спрос в этой категории и как меняются предпочтения покупателей в зависимости от сезона и наличия ограничений.

Онлайн-покупки готовой еды с доставкой — одна из отраслей, наиболее «выигравших» от пандемии: в условиях ограничений, закрытых ресторанов и фудкортов спрос на доставку готовых блюд серьезно возрастает. Первая волна роста спроса ожидаемо пришлась на апрель 2020 года, когда были введены первые ограничения, а компании массово переводили сотрудников на удаленку. Так, в апреле 2020 года онлайн-оборот в этой товарной категории вырос на 24% по сравнению с мартом, в мае — еще на 11%. Средняя сумма заказа в апреле-мае 2020 года составила 1 167 рублей. Примечательно, что в этот период особенным спросом пользовались готовые блюда из ресторанов и кафе, которые обычно люди привыкли есть на обед во время работы из офиса: супы, салаты, вторые блюда.

Следующий пик роста спроса пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года — онлайн-оборот в этой категории в октябре вырос на 16% по сравнению с сентябрем, в ноябре — еще на 6%. По сравнению с пиком апреля-мая средняя суммы покупки изменилась незначительно и составила 1 198 рублей. Именно на этот период пришлось ограничение работы ресторанов и кафе на работу в ночное время. В этот период особенным спросом пользовались традиционные для онлайн-доставки блюда: суши и роллы, пицца, различные закуски.

Новые ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время и закрытие фудкортов в июне 2021 года спровоцировали резкий рост спроса на онлайн-заказы готовой еды — с начала июня 2021 года оборот в этой товарной категории вырос на 22% по сравнению с соответствующим предыдущим периодом. Вырос и средний чек: если в мае 2021 года средняя стоимость онлайн-покупки готовой еды составляла 1 342 рубля, то в июне она выросла на 13% и составила 1 516 рублей. Причем пик спроса пришелся именно на вечернее и ночное время, когда офлайн-рестораны уже закрыты. В связи с жарой во многих регионах в утреннее и дневное время спросом пользуются прохладительные напитки и легкие блюда с рыбой, морепродуктами и рисом — различные варианты поке и суши и роллов. Вечером же основной спрос приходится на «вредную еду»: пиццу, закуски под пиво, жареное мясо, различные воки. Это спровоцировано, в том числе, и трансляцией матчей Евро 2020, которые проходят в вечернее и ночное время и смотреть которые за неимением возможности пойти в бар, людям приходится из дома.

Интересно, что во время пандемии вырос спрос на блюда с ярким вкусом. Партнер CloudPayments — компания FoodBand — отмечает, что после начала пандемии вырос спрос на острые и пикантные блюда, к примеру, вок «Удон Терияки» или пицца «Том Ям» со слегка пикантным, чуть островатым вкусом. Также интерес у покупателей вызывают новинки в меню и необычные сочетания вкусов. Это не удивительно: в условиях ограничений многие привычные удовольствия и развлечения оказались недоступны и люди компенсировали их за счет новых вкусовых ощущений.

«В целом, если выделить Топ-5 блюд из нашего ассортимента, то я бы назвал следующие: пицца «Пепперони» (бесспорный лидер всегда), пицца «Жульен», чесночный соус к пицце, ролл «Филадельфия» с лососем и вок «Удон с курицей по-пекински», — подчеркивает CTO FoodBand Владимир Кондратьев.