COVID-19 усилил необходимость трансформировать платежные системы банков

Пандемия коронавируса привела к росту рынка цифровых платежей. Чтобы оставаться конкурентноспособными, банкам необходимо модернизировать свои платежные системы. Об этом говорит исследование Accenture «Модернизация платежей: игра вдолгую», основанное на опросе 120 руководителей финансовых организаций по всему миру.

По прогнозам Accenture к 2023 году около 420 миллиардов транзакций на сумму 7 триллионов долларов, осуществляющихся сегодня наличными, станут проводиться с помощью карт и цифровых платежей. К 2030 году этот объем возрастет до 48 триллионов долларов. Стремительная цифровизация расчетов создает дополнительное давление на банковский бизнес. Из-за этого три четверти (75%) опрошенных руководителей банков заявили, что пандемия ускорила их планы по модернизации платежных систем.

«Пандемия коронавируса ускорила переход на цифровые платежи, причем такими темпами, которые невозможно было спрогнозировать. Пандемия изменила способ покупки и оплаты товаров потребителями и теперь они отдают предпочтение, прежде всего, удобству. И если раньше инвестиции банков в новые платёжные системы были направлены на соблюдение нормативных требований, то теперь для эффективной работы будет важно принимать во внимание меняющуюся динамику потребительского спроса и улучшать качество обслуживания клиентов», — поясняет Сулабх Агарвал, руководитель практики «Платежи» компании Accenture.

Согласно результатам исследования, три четверти опрошенных руководителей (75%) считают, что модернизация платежной системы обусловлена изменениями в национальной платежной инфраструктуре и регулировании. В числе причин респонденты называли совершенствование систем межбанковских платежей, новые отраслевые стандарты с ISO20022 и инициативы открытого банкинга.

Переход на цифровые платежи варьируется в зависимости от рынка

Скорость перехода к цифровым платежам различается в разных странах в зависимости от темпов падения использования наличных средств, внедрения электронной коммерции и того, насколько активны компании Big Tech в предоставлении платежных услуг.

«Индекс прорывных изменений в платёжной отрасли» показывает, что активнее всего платёжные инновации внедряются в США. Следом идёт Великобритания, где потребители выбирают новые способы оплаты, а небанковские организации используют все возможности предоставлять клиентам платёжные услуги. В Китае наличные платежи быстро вытесняются мобильными кошельками. Так 76% транзакций в 2019 году приходилось на мобильные кошельки (тогда как в 2014 составляли всего 12%). Потребители в Китае уже несколько лет используют мобильные приложения и QR-коды для оплаты в ресторанах и магазинах.

«Пандемия заставила потребителей быть более открытыми к цифровым транзакциям. Это приведёт к усилению конкуренции, так как поставщики альтернативных расчётных инструментов соревнуются за долю рынка. Возможности электронных платежей для банков сильно варьируются в разных странах и зависят от готовности перехода к цифровым платежам. На зрелых рынках, например, в Западной Европе, где цифровые платежи доступны большей части населения, мы ожидаем увидеть постепенные изменения. Наибольшие возможности появятся на рынках Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где во время пандемии преобладало использование наличных средств, а в некоторых регионах даже возросло их использование», — комментирует Алан Макинтайр, возглавляющий практику «Банки» компании Accenture.

По мнению российского офиса Accenture, основные тенденции, отраженные в исследовании, актуальны и для российского платежного рынка.

«По уровню платёжных инноваций Россия может успешно конкурировать со многими развитыми рынками. Это связано и с высокой открытостью к новым технологиям российских потребителей, и с достаточно высоким уровнем цифровой зрелости ведущих банков на рынке. Так, например, в России очень высок уровень проникновения технологий бесконтактной оплаты: россияне платят смартфоном чаще, чем большинство жителей Европы. А международные платёжные системы часто тестируют свои передовые разработки в России как на пилотном рынке, — отмечает Мария Гусева, директор практики управленческого консалтинга для финансового сектора Accenture в России. — Сейчас российский платежный рынок переживает бурный рост, катализатором которого является в том числе и внедрение Банком России Системы быстрых платежей и новых сервисов на ее основе. Можно ожидать, что новые возможности СБП, включая различные сценарии онлайн и оффлайн оплаты, использование QR-кодов, запросы платежа и подписки достаточно серьезно поменяют спектр доступных населению и бизнесу платёжных услуг в ближайшие 2-3 года».

Программы модернизации не обеспечивают роста доходов

Многие из опрошенных Accenture руководителей назвали рост доходов ключевой целью своих программ модернизации платежей. Несмотря на это только 13% респондентов заявили, что доходы их банка от платежей выросли более чем на 6% по сравнению со среднерыночным темпом роста за последние три года. При этом лишь 16% ожидают роста доходов от платежей более чем на 5% по сравнению с ожидаемым средним темпом роста в ближайшие три года.

В частности, две трети (65%) руководителей финансовых организаций заявили, что стоимость поддержания старых технологий в их платежных системах препятствует их способности инвестировать в новые клиентские решения. Например, несмотря на то что многие банки внедрили облачные системы в других частях своего бизнеса для повышения операционной устойчивости, только 38% банков инвестируют в облачные решения для платежей. Пандемия создала возможность для компаний ускорить цифровую трансформацию, поэтому Accenture недавно объявила о вложении 3 млрд долларов для запуска своей практики Cloud First, которая поможет бизнесу переходить к использованию облачных систем.

«Развитие платёжных систем банков буксует из-за внедрения точечных технологических решений ради соответствия новым стандартам и снижения затрат. В новой реальности значимых изменений можно достичь, лишь поставив модернизацию платежей среди бизнес-приоритетов и не отдавая её на откуп IT-департаменту. Успеха достигнут банки, которые уделят больше внимания гибкой ИТ-архитектуре и облачным технологиям, интегрированным в рамках всего бизнеса», — рассказал Сулабх Агарвал.

По мнению российских экспертов Accenture, на отечественном рынке также остаётся потенциал для существенного роста объемов безналичной оплаты, что ставит перед банками новые задачи.