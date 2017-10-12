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Cовладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина арестовали на два месяца

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Юлмарт
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил «Интерфакс». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 9 декабря 2017 года включительно», — цитирует агентство судью Екатерину Мезенцеву.

Защита просила отпустить Костыгина под залог в 50 млн рублей. Принимая решение, суд учитывал, что у Костыгина есть второе гражданство — Сент-Китса и Невиса. Кроме того, у него могут быть «неустановленные соучастники».

Защита Дмитрия Костыгина с высокой долей вероятности будет обжаловать решение суда о помещении предпринимателя под домашний арест после его анализа, сообщил его адвокат Константин Добрынин. «Очевидно, что до выяснения всех обстоятельств должна быть применена максимум подписка о невыезде. Нет никаких оснований для того, чтобы инкриминировать нашему доверителю это преступление, само обвинение выглядит абсурдно и противоречит формальной логике, а также действительным обстоятельствам — Дзержинский суд уже подтвердил, что не было никаких нарушений при выдаче кредита в 1 млрд, и что временный вынужденный невозврат кредита не причиняет банку убыток.

Помещение под домашний арест мешает Дмитрию Костыгину урегулировать гражданско-правовые разногласия со Сбербанком, переговоры по которым продолжались вплоть до вчерашнего задержания. Что касается самого уголовного дела, мы по-прежнему расцениваем его как элемент корпоративного конфликта Дмитрия с группой А1 и миноритарием во всех смыслах Михаилом Васинкевичем, где Сбербанк вольно или невольно выступает на стороне последних, не стесняясь использовать уголовно-правовую дубину», — заявил он.

«Нам понятно желание коллег из А1 и дальше оставаться в корпоративной тени и делать вид, что полуторагодовалой корпоративной войны не существует, однако это как минимум нечестно и не отвечает интересам нашего доверителя. Мы уверены, что СМИ имеет смысл задать вопросы руководству инвестиционной компании А1 — пока нынешнему, об этой странной, невидимой войне, в которой, как мы видим, пленных не берут и все средства хороши. Даже лежащие далеко за гранью права и человеческой порядочности.

Мне А1 в этой ситуации напоминает Поклонскую, которая всегда ни при чём, однако всем понятно, кто за этим стоит», — добавил Константин Добрынин.

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
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