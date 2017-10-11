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Cовладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявили совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество в сфере кредитования». Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, Костыгин, являясь председателем совета директоров «Юлмарта», заключил договор со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии. Обвиняемый предоставил в кредитную организацию ложные сведения о финансовом состоянии компании, при этом, как пишет СК, Костыгин не собирался исполнять условия договора. В апреле 2016 года Сбербанк перечислил онлайн-магазину 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели обыски, в ходе которых изъяли компьютеры, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Кроме того, в производстве управления СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по факту уклонения руководства «Юлмарта» от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность компании по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается.

Автор: Анна
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