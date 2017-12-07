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Спрос на доставку товаров «Почтой России» упал на 28%

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Спрос на услуги «Почты России» по доставке заказов из российских интернет-магазинов упал больше чем на четверть за год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование GfK и «Яндекс.Маркета».

В сентябре 2017 года аналитики опросили 2,8 тысячи российских онлайн-покупателей в возрасте от 16 до 55 лет в городах, где проживает больше 100 тысяч человек. В 2016 году услугами «Почты России» пользовались 18% респондентов, в 2017 году их количество сократилось до 13%. GfK и «Яндекс.Маркет» связывают это со снижением популярности заказов в иногородних магазинах.

Половину всех заказов, оформленных на российских сайтах, покупатели в 2017 году забирали сами из магазинов или пунктов выдачи. Доля курьерских доставок с 2016 года почти не изменилась и составила около 30%, говорится в исследовании.

В случае с доставкой из зарубежных магазинов доля «Почты России» снизилась с 86% в 2016 году до 83% в 2017 году. На доставку курьером пришлось около 12%, подсчитали аналитики.

«Почта России» считает результаты исследования GfK и «Яндекс.Маркета» некорректными. «Рост объёмов доставки отправлений наблюдается как на внутреннем, так и на зарубежном рынке», — сообщили газете в пресс-службе госпредприятия.

По собственным данным, в первом полугодии 2017 года «Почта России» обработала 147,5 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель первого полугодия 2016 года. Число обработанных внутренних отправлений выросло на 11% и составило почти 38 млн.

По оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, на «Почту России» приходится не менее половины внутренних и около 95% зарубежных отправлений. Ассоциация компаний интернет-торговли оценила долю «Почты России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года в 67%.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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