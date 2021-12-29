Cпрос на хэндмейд товары в декабре вырос на 99%, а на услуги в сфере красоты – на 34%

«СберУслуги» и ЮKassa (оба сервиса входят в экосистему Сбера) выяснили, как изменилось количество платежей самозанятых в преддверии Нового года и в каких сферах был самый заметный рост. Для этого аналитики изучили спрос на услуги специалистов, зарегистрированных в сервисе «СберУслуги», а также рассмотрели данные о платежах, принятых самозанятыми через ЮKassa с 20 по 26 декабря 2020 и 2021 годов.

По данным исследования, с 20 по 26 декабря обороты и количество платежей самозанятым увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний чек практически не изменился и составил 1 271 рубль.

Подарки на Новый год

С 20 по 26 декабря 2021 года больше всего оплаченных заказов было у самозанятых, которые продают различную сувенирную продукцию ручной работы, аксессуары и товары для хобби. Покупок в этом сегменте стало на 99% больше, обороты платежей выросли на 192%. Средний чек увеличился на 47%, до 2 258 рублей.

На втором месте по количеству оплаченных заказов находится категория «Одежда и обувь». Здесь число покупок выросло на 99%, а обороты самозанятых — на 179%. Средний чек увеличился на 40% и составил 3 702 рубля.

На третьем месте — косметика. Число покупок в этом сегменте увеличилось на 116%, а обороты самозанятых — на 43%. При этом средний чек снизился на 34%, до 2 416 рублей.

Причёски и маникюр

«С 20 по 26 декабря количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей — на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек сократился на 24% и составил 2 314 рублей. Больше всего россияне интересовались коррекцией бровей, услугами парикмахеров, а также мастеров по маникюру и педикюру. Вырос спрос и на разные бытовые услуги, включая уборку. В этом году оплаченных заказов было на 33% больше, чем в прошлом. Обороты платежей самозанятых снизились на 33%, а средний чек упал на 49% и составил 448 рублей». Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

Кроме того, по данным сервиса «СберУслуги», в декабре также усилился интерес россиян к услугам красоты. Повысился спрос на услуги фрилансеров (+27%) и курьеров (+15%).

«Для самозанятых новогодние праздники — это отличная возможность заработать дополнительные деньги. В преддверии Нового года мы традиционно видим рост спроса на услуги красоты. Также в этом году вырос интерес к услугам фрилансеров. Это и фотографы, и видеографы, чьи услуги особенно актуальны в предпраздничное время. Услуги курьеров всегда пользуются повышенным спросом в зимнее время года, а особенно в преддверии новогодних праздников, чья главная задача в этот период — доставка подарков». Марина Александровская, операционный директор сервиса СберУслуги.

Бесконтактные платежи всё популярнее

Самый большой рост среди всех способов оплаты с 20 по 26 декабря 2021 года показали Pay-платежи. Их доля выросла на 9% относительно 2020 года — с 4% до 13%. Но чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами: на них приходится 83% всех оплаченных заказов. В прошлом году этот показатель был выше — 92%.