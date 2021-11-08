Cпрос на одежду для домашних животных в целом по России вырос на 65%.

В преддверии заморозков хозяева домашних животных по всей России стремятся приобрести для своих любимцев самые красивые и теплые костюмы, причем не только для собак, но и для кошек. В условиях новых ограничений пользователи все чаще заказывают наряды для питомцев с помощью Авито Доставки — этой осенью категория «Товары для животных» оказалась на пятом месте в топе самых популярных товаров с доставкой.

Владельцы собак заботятся о том, чтобы их питомец не замерз во время долгой прогулки на улице, а хозяева кошек, особенно сфинксов, одевают их в свитера дома. Аналитики Авито выяснили, что по сравнению с осенью 2020 года, в сентябре-октябре этого года спрос на одежду для домашних животных в целом по России вырос на 65%.

Несмотря на шерсть — естественную защиту от холода, миниатюрные собаки и лысые кошки часто подвержены негативному воздействию погодных условий. Чтобы не заставлять питомцев мерзнуть, хозяева выбирают своим любимцам теплые комбинезоны, дождевики и даже ботинки. На Авито представлен широкий ассортимент одежды для собак и кошек. В условиях ограничений любой товар можно безопасно заказать через Авито Доставку как в пределах своего города, так и из другого населенного пункта, при этом минимальный вес посылки практически не ограничен, поэтому даже костюмы массой всего 100 граммов найдут своих четвероногих хозяев в любой точке страны.

«С каждым годом все больше владельцев кошек и собак покупают одежду своим питомцам, ведь каждый хозяин хочет, чтобы его любимцу было тепло и уютно на прогулках и дома. В этом году категория „Товары для животных“ вышла на пятое место в топе вещей, которые пользователи нашего сайта чаще всего заказывают с Авито Доставкой. На сайте частные лица и магазины размещают огромное количество как новой, так и б/у одежды для животных, а в этом году количество объявлений о продаже таких нарядов на Авито в целом по России увеличилось еще на 42%, поэтому у любящих хозяев всегда есть возможность из множества вариантов выбрать самый лучший костюм для своего питомца» — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Город модных животных

Эксперты Авито выяснили, в каких городах этой осенью пользователи сайта чаще всего искали костюмы для животных.

Топ-10 городов с наибольшим количеством запросов на одежду для животных:

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Ростов-на-Дону Омск Воронеж Ярославль Пермь

Городами с самыми модными питомцами оказались Москва и северная столица Санкт-Петербург. Также одежда для животных востребована в городах, известных холодными ветреными зимами, — Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Однако, несмотря на то, что в этом году в количественных показателях продаж выигрывает определенная десятка городов, в некоторых, не попавших в топ-10 регионах, популярность костюмов для животных стремительно набирает обороты. Например, в Набережных Челнах спрос на одежду для питомцев подскочил заметнее всего — по сравнению с осенью 2020 года товары данной категории покупали в 3 раза чаще, а в Ставрополе и Ульяновске — в 2,5 раза и в 2,2 раза активнее соответственно.

Рай для кошек и собак

Несмотря на то, что в крупных городах домашних кошек довольно редко выпускают гулять на улицу, лысым и короткошерстным породам может быть холодно даже в квартире. Так, в этом году россияне интересовались кошачьими свитерами и костюмами на 58% чаще, чем прошлой осенью. Приобрести обновки для кошки можно в среднем за 450 рублей, что на 13% дороже, чем в 2020 году.

Костюмы для защиты собак от холода и ветра стали на 66% востребованнее по сравнению с прошлой осенью. Средняя стоимость искусственной собачьей «шубки» составила 500 рублей, с 2020 года цена не изменилась.