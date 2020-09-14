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Cпрос на товары для зимних видов спорта на AliExpress вырос в 2 раза

Аналитики платформы AliExpress Россия выявили двукратный рост спроса на товары для сноуборда и лыжного отдыха. По данным экспертов, в августе отечественные покупатели потратили на товары из данной категории на 105 % больше, чем в июле.

Рост интереса специалисты объясняют ранним началом подготовки к периоду новогодних отпусков и сезона зимних видов спорта. Эксперты выделили рейтинг регионов с самыми активными покупателями товаров данной категории. В тройку городов, жители которых больше всего интересуются товарами для зимних видов спорта, попали Москва, Новосибирск и Красноярск. Следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Самара, Томск, Тюмень и Владивосток.

Наиболее популярными товарами из категории в августе оказались горнолыжные очки с антибликовым покрытием, женские водонепроницаемые лыжные штаны, куртки с тепловой стойкостью до −30 градусов. Кроме того, спросом пользовались одежда и аксессуары для сноуборда: специальные ботинки, парафин и комбинезоны. При этом пользователи активно покупают не только товары для взрослых, но и для детей. Так, в августе были не менее популярны детские горнолыжные куртки и термобелье небольших размеров.

В среднем горнолыжные очки, которые пользовались популярностью в августе, обошлись пользователям в диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей. Комбинезоны для катания на сноуборде обошлись покупателям в ценовом промежутке от 3,5 до 9 тысяч рублей. А на популярные модели детских горнолыжных курток пользователи тратили около 3 тысяч рублей.

Автор: Анна
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