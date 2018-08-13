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Crate & Barrel уходит из России

Американская сеть мебели и товаров для дома Crate & Barrel, принадлежащая немецкой Otto Group, приняла решение закрыть все российские магазины, пишет РБК. В прошлом месяце Otto Group также закрыла в России два других актива — онлайн-магазины Quelle и Otto. Сообщалось, что решение о закрытии было принято в соответствии с глобальной стратегией группы.

Действующие на сегодняшний день магазины Crate & Barrel расположены в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис» в Москве. В обеих торговых точках до 19 августа идет финальная распродажа.

По данным источника РБК, турецкие Park Avenue Group и Dogus Holding, совместно развивавшие Crate & Barrel на российском рынке, вложили в развитие бренда около 50 млн долларов.

Сама Crate & Barrel не называет конкретные причины своего ухода. Между тем эксперты сходятся во мнении, что одним из главных факторов явилась девальвация рубля, которая произошла через 3 месяца после открытия магазинов сети в России: учитывая то, что почти весь ассортимент компании импортный, ей пришлось сильно повышать цены на свои товары. При этом она проигрывала конкурентам с локальным производством в нашей стране, которое не могла себе позволить из-за небольшого масштаба бизнеса здесь.

Бренд Crate & Barrel был основан в 1962 году в Чикаго, а с 2011 года полностью принадлежит немецкому холдингу Otto. На 2018 год сеть состояла из 90 магазинов в США и Канаде, 8 из которых работают в формате аутлета. Франчайзинговые магазины Crate & Barrel открыты в десяти странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. На момент выхода на российский рынок ритейлер планировать расширить сеть до 8 магазинов (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) в перспективе трех лет.

Автор: Анна
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