Cредний чек покупок в интернет-магазинах в 1 полугодии 2021 года вырос на 5,5%

Компания PIM Solutions проанализировала данные по заказам, оформленным интернет-магазинами в 1 полугодии 2021 г. В результате выяснилось, что средний чек в 1 полугодии 2021 г. вырос на 5,5% по сравнению с 1 полугодием 2020 г. — с 3954 руб. до 4171 руб. Общее количество заказов, обработанных сервисами PIM Solutions, увеличилось на 11,5% — с 25,8 млн (55,3 тыс. интернет-магазинов) в 1 полугодии 2020 г. до 28,78 млн (64,3 тыс. интернет-магазинов) в 1 полугодии 2021 г.

Среди регионов больше всего средний чек вырос в Удмуртии — на 25% (с 3666 до 4570 руб.), Владимирской области — на 22% (с 3493 до 4270 руб.) и Магаданской области — на 22% (с 4750 до 5794 руб.). Наибольшее снижение среднего чека отмечается в Брянской области (-36%, с 5813 до 3748 руб.), Бурятии (-19%, с 5665 до 4614 руб.) и Новосибирской области (-9%, с 4576 до 4149 руб.). В Москве средний чек увеличился на 7% — с 4244 до 4524 руб.

Среди товарных категорий наибольший рост среднего чека показали средства для стирки (+60%, с 1791 до 2859 руб.), электронные сигареты и товары для курения (+37%, с 2616 до 3580 руб.) и бытовая химия (+9%, с 3449 до 3764 руб.). Наибольшее снижение продемонстрировали такие категории, как красота и здоровье (-13%, с 4511 до 3940 руб.), продукты питания (-10%, с 3574 до 3222 руб.) и автотовары (-9%, с 3710 до 3359 руб.).