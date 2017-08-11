Cредний чек россиян продолжает худеть

Согласно результатам исследования Romir, среднестатистический российский горожанин в июле 2017 года за один поход в магазин тратил 503 рубля.

После небольшого подъема в июне средний чек в июле опять пошел вниз и остановился на отметке в 503 рубля. Таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей или 2,7%. За год средний чек также похудел на 1,4% от своей стоимости. Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. Уже который месяц подряд средний чек продолжает свое снижение в Москве, все более уступая по значению величине чека в Санкт-Петербурге. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

После небольшого подъема в июне средний чек в июле опять пошел вниз и остановился на отметке в 503 рубля. Таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей или 2,7%. Более того, его значение оказалось ниже показателя годичной давности, когда средний чек равнялся 510 рублям. То есть за год средний чек потерял 1,4% от своей стоимости (см. Диаграмму 1). И это без учета инфляции.

Диаграмма 1. Динамика среднего чека, в рублях.

Если в среднем по стране чек в июле относительно июня похудел на 2,7%, то при рассмотрении результатов в разрезе округов разброс значений динамики оказался куда шире. Так, меньше всего чек изменился за месяц в северо-западном регионе, потеряв всего 2 рубля или 0,3%. Более ощутимые потери средний чек понес в Центральном округе (-3,7%), Приволжском (-4,2%), Дальневосточном (-5,5%) и Южном (-6,3%). А вот на Урале (+2,3%) и в Сибири (+1,2%) средний чек в июле, наоборот, немного вырос.

Снижению чека в центральном регионе страны во многом способствовало сокращение чека в Москве. Так, за месяц столичный чек снизился с 682 до 646 рублей, потеряв 36 рублей или 5,3%. По сравнению с июлем прошлого года московский чек тоже показал отрицательную динамику. Он снизился с 663 рублей, похудев на 2,6%.

Зато в Санкт-Петербурге отрицательная динамика, зафиксированная в июне, опять сменилась на плюс. Средний чек в северной столице за месяц прибавил 7 рублей или почти 1%, поднявшись с 703 до 710 рублей. В разрезе года рост оказался еще более впечатляющим и составил 4,1%.

В других мегаполисах средний чек за месяц потерял 2%, а за год — не изменился. Сокращение среднего чека было отмечено и в пятисоттысячниках. В этом типе городов в июле относительно предыдущего месяца чек похудел на 3,6%, а за год — на 1,2%. Вырос средний чек в июле только в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Так, за месяц чек прибавил 0,8%, а за год он поправился на рекордные 8,4%.

В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов. Так, в гипермаркетах средний чек за месяц потерял 3,8%, в супермаркетах — 3,1%, а в дискаунтерах — 7,2%. Однако в разрезе года во всех этих каналах средний чек показала положительную динамику. В крупных форматах, как гипермаркеты (+1%) и супермаркеты (+0,5%) рост оказался скромным, зато в дискаунтерах за год чек вырос на 10%.

Противоположную динамику в июле показали магазины традиционной торговли. Если в этом канале средний чек снижался из месяца в месяц, то в июле он продемонстрировал рост на 3,9%. Однако годовая динамика по-прежнему остается отрицательной (-8,7%), что сохраняет позиции чека в магазинах, торгующих через прилавок, на уровне пятилетней давности.