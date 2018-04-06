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Cредний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне

Средний чек в онлайн-магазинах по всей России составляет 844 рубля, в то время как средняя сумма покупки в офлайне не превышает 675 рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных OFD.RU, который входит в топ-5 ОФД России, подключивших 90% рынка онлайн-касс. Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 года на основе 97 миллионов чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные в OFD.RU.

Наибольший средний чек на онлайн-покупки в Ненецком автономном округе — 1804 руб. На втором месте — Москва со средней суммой покупки в 1315 руб., на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ — 1286 руб.

Как отмечает директор OFD.RU Антон Румянцев, большие расходы на покупки в интернет-магазинах в НАО и ХМАО объясняются в первую очередь высоким уровнем доходов населения. «По данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата в НАО составляла 69 956 руб., в Москве — 59 203 руб., а в ХМАО — 44 162 руб. Немаловажную роль играет также труднодоступность северных территорий. Находясь в отдалении от массовых логистических схем, стоимость доставки товаров в Ненецкий и Ханты-Мансийский округа выше средней по России. Что касается Москвы, то тут интерес к покупкам в интернете традиционно высок — москвичи экономят время и деньги, чтобы не стоять в пробках и очередях, не тратить ресурсы на поиски нужного товара в торговых центрах и получить товар по наиболее привлекательной цене», — подчеркнул Антон Румянцев.

В ТОП-10 регионов по уровню среднего чека в онлайн-магазинах также вошли Удмуртия — 1219 руб., Камчатский край — 1169 руб., Краснодарский край —1082 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 1064 руб., Тюменская область — 1026 руб., Адыгея — 1020 руб. Десятку замыкает Республика Татарстан со средним значением 969 рублей.

Самый маленький средний чек в Ингушетии и Крыму — 258 и 227 рублей соответственно.

На сегодняшний день OFD.RU обработал более 2,7 миллиардов чеков. Из них 97 миллионов (с суммарным оборотом более 82 млрд рублей) приходится на онлайн-магазины. Клиенты компании — более 40 тысяч юридических лиц по всей России.

Автор: Анна
Теги: средний чек исследование РАЭК
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