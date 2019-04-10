ЦРПТ Алишера Усманова получил статус единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) получил статус официального оператора государственной системы маркировки товаров в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева на сайте правительства.

Ранее ЦРПТ выступал как оператор пилотных проектов маркировки в различных отраслях, с 1 июня 2019 года должен стать оператором системы маркировки меха.

ЦРПТ создан в 2017 году, 50% центра принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров, ещё по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнёру Almaz Capital Александру Галицкому.

Цель проекта маркировки — повышение прозрачности торговли и борьба с контрафактом. Каждый товар должен получать специальные цифровые метки, позволяющие отслеживать его путь от производства до продажи. Сейчас идёт обсуждение цены за маркировку каждого товара, пока предполагается, что она составит 50 копеек без НДС, пишут «Ведомости».

Информационная система маркировки в России создается в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время в России проходят добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях.

По данным на 2019 год, обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.