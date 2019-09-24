Cstore открыл первый магазин нового формата

Cstore — сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в Связной, открыла первый магазин Cstore нового формата на Тверской, 6. Изменения коснулись как оформления, так и концепции в целом. В дальнейшем сеть планирует обновить все свои 30 магазинов в 21 городе России.

После ребрендинга свободное пространство значительно увеличилось, что позволило сделать магазин более функциональным. Теперь клиенты смогут увидеть ещё больше устройств от Apple и аксессуаров в открытой выкладке.

Одной из основных особенностей нового формата Cstore стал совместный проект с Apple — «Групповые демо-сессии». Специально для покупателей магазинов Cstore будут проводиться демонстрации самых передовых технологий от Apple. Во время 15-минутных выступлений эксперт расскажет клиентам о различных «фишках» iPhone. Эксперты будут проходить тщательный многоступенчатый отбор с обязательным обучением в Apple для развития нужных навыков и знаний.