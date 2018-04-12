Cstore отметил первый юбилей и рассказал интересные факты за 5 лет работы

В 2018 году проект «Связного» Cstore — один из крупнейших Apple Premium Reseller (APR) России — отметил свой 5-летний юбилей. К своей первой круглой дате проект пришел с множеством достижений.

Первая покупка в Cstore была совершена в феврале 2013 года. Тогда премиум-реселлер впервые открыл свои двери для жителей Новосибирска. Наиболее важным достижением стало расширение сети до 32 магазинов в 22 городах России, среди которых Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Уфа и другие крупные города. В 125 населенных пунктах России Cstore осуществляет курьерскую доставку, а в 27 из них — срочную курьерскую доставку в течение 2 часов. В том числе в самых отдаленных от Москвы городах — Владивостоке и Хабаровске.

Каждый год проект показывал сильные финансовые показатели, в результате чего за 5 лет работы выручка Cstore увеличилась в 10 раз. На такой мощный результат повлияло несколько факторов: расширение сети и открытие флагманского магазина в самом центре Москвы на Тверской улице, постоянное пополнение ассортимента, развитие программ лояльности и кредитования. В 2015 году был запущен сервис омниканальных продаж, благодаря которому появилась возможность выбрать устройства в рамках онлайн-витрины Apple на сайте svyaznoy.ru, оплатить их сразу или зарезервировать гаджеты онлайн в салоне. А в 2017 году начал свою работу собственный сайт c-store.ru. Стоит отметить, что за последний год проект также показал значительный прирост, в разы превосходящий темпы роста рынка. В 2017 году выручка премиум-ритейлера Cstore в сравнении с 2016-м увеличились на 30%.

Cstore стал первым российским реселлером, который предоставил trade in смартфонов Apple — компания запустила услугу в начале июля 2017 года. Уже в августе 2017 года «Связной» масштабировал программу Trade-in на более чем 2800 магазинов «Связной» и Cstore. Обменять свой старый iPhone на новый можно в 950 населенных пунктах России.

С момента запуска программы покупатели стали в 15 раз чаще приобретать по trade-in смартфоны от Apple в Cstore. По итогам первых 8 месяцев после запуска программы самой популярной моделью iPhone, которую покупатели обменивали на новое устройство или приносили для оценки в магазины, стали iPhone 5s и 6.

А в марте 2018 года в Cstore на постоянной основе стартовал trade in на iPad. Покупатели могут сдать по ней все модели начиная с iPad 2, кроме iPad Pro. Причем в обмен приобрести по скидке можно не только iPad, но также и на MacBook, iMac или iPhone.

ТОП-5 фактов о Cstore за 5 лет: