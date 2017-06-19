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Cтанет ли трендом в России выдача продуктовых и непродуктовых товаров в одном почтомате?

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Pulse Express
Pulse Express
Почтоматы

Американский почтоматный оператор Parcel Pending (размещает свое оборудование в подъездах многоквартирных домов) собирается предложить клиентам охлаждаемые ячейки в своих почтоматах для возможности работы с food-сегментом. В Parcel Pending отмечают, что сегмент онлайн-гроссери в этом году в Америке может достигнуть размера в $9,4 млрд. и возможность оставлять продукты в почтомате может стать хорошим решением последней мили.

Может ли это стать трендом и для России? «Не думаю, что это может „выстрелить“ в России в ближайшие лет пять.» — говорит генеральный директор российской почтоматной сети Pulse Express Алексей Жуков.

По мнению эксперта, «основная проблема развития продуктового сегмента в том, что это весьма „капризная“ товарная категория. Выстроить экономически эффективную модель этого бизнеса совсем недавно казалось невозможно. Издержки на фулфилмент „съедали“ всю привлекательность идеи. Хотя многие инвестировали в будущее, где эту проблему удалось решить. И сегодня в Европе и Америке достаточно большое количество гроссери-ритейлеров и покупка продуктов онлайн довольно распространенное явление. Тем более, что будущее, похоже, уже наступило».

Британский Ocado доказал, что на продуктовом сегменете в онлайне можно заработать, если тотально снизить операционные издержки тотальной же автоматизацией этих процессов. В Америке пошла третья волна популярности онлайн-гроссери (вторая была в уберизации процессов покупки в существующих оффлайновых магазинах — проекты типа instamart). Совсем недавно американский стартап Takeoff Technologies анонсировал запуск проекта инфраструктурного маркетплейса в продуктовом сегменте. Стартап предполагает развитие полностью автоматизированных мини фулфилмент-центров на базе шаттловой системы OSR компании KNAPP.

В России же в продуктовом сегменте есть лишь один крупный игрок, он же занимается развитием «продуктоматов». «Экономика почтомата напрямую зависит от количества отправлений, которые проходят через него. Для „продуктомата“, который сложнее и энергозатратнее почтомата — экономика еще жестче», — рассказывает генеральный директор российской почтоматной сети PulseExpress Алексей Жуков. «А существующая плотность заказов в продуктовом сегменте ставит очень больной вопрос о локации «продуктомата».

По его мнению, «в подъезде многоквартирного дома, как у Parcel Pending добиться большого количества заказов одному игроку будет весьма сложно. В формате „у дома“ работают супермаркеты, которые, конечно, к себе Продуктомат не пустят. Аптеки, салоны красоты, кафе — это не совсем те места, в которые пойдет человек забрать свои продукты. Уличный формат так же имеет множество проблем в нашем климате» — уверен эксперт.

Конечно, с развитием интернет-торговли и повышением количества заказов на душу населения, мы сможем опробовать и этот формат, но пока остается следить за их опытом, чтобы в будущем избегать ошибок, которые первопроходцы так или иначе делают.

Компании и сервисы: Pulse Express
Автор: Анна
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