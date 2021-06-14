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Компании и рынки RSS

Cуд наложил арест на имущество экс-владельцев франшизы Spar

Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с экс-владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с материалами дела.

По словам одного из собеседников издания, арест наложили в апреле и мае 2021 года в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании «ТД Интерторг». Суть возможной преступной схемы: в январе 2018 года группа из числа руководителей и сотрудников компании предоставила в банк заведомо ложные сведения при получении кредита. Отмечается, что в поддельных документах завысили показатели финансовой отчетности компании.

Как сообщается, на данный момент суд наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Отмечается также, что в суде находится еще одно ходатайство на арест недвижимости. В списке попавшей под арест недвижимости есть объекты в Санкт-Петербурге — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в разных районах города, рассказал источник. Суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке в Москве.

Автор: Анна
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