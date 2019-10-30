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ЦУМ откроет премиальные пункты выдачи заказов в регионах

ЦУМ объявил об открытии региональных пунктов выдачи онлайн-заказов, обслуживание в которых он пообещал сделать похожим на сервис в самом универмаге, сообщает РБК. Первые пункты появятся до конца 2019 года в Сочи и Краснодаре.

Как сообщает продавец, пункты будут выглядеть не просто как комнаты для получения товаров, но как примерочные, в которых можно будет получить советы от профессиональных шоперов, которые помогут подобрать обувь и аксессуары и оформить новые заказы. Оплата товара будет проходить только после примерки, у клиента будет возможность отказаться от покупки, если она ему не подойдет.

В Краснодаре пункт выдачи «поселится» в одном из жилых комплексов: на площади 121 м2 будут открыты ресепшен, лаунж-зона и четыре примерочные. Сочинский пункт выдачи будет размещен в отеле Hayatt Regency Sochi, его заявленная площадь — 75 м2. Представитель ЦУМа рассказал, что ритейлер может таким образом удовлетворить растущий спрос на люкс в регионах без открытия новых бутиков и без потери качества обслуживания.

На рост продаж в регионах, как считают в ЦУМе, в первую очередь повлияло ценообразование — с 2016 года в магазине установлены «миланские цены»: за счет одинаковых цен с иностранными бутиками потребители переключаются на покупки в России.

В регионах не растет размер целевой аудитории люксовых ретейлеров, предупреждает эксперт по ретейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. Тем самым, по ее мнению, тот рост, который регионы показывают на начальном этапе развития российской интернет-торговли люксовыми товарами, не будет поддержан фундаментальными предпосылками — ростом доходов населения. Рынок продолжает быть сконцентрированным в столице, на нее приходится 70% потребления предметов роскоши, констатировали ранее аналитики Deloitte.

Автор: Анна
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