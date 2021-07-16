Цвет жары: одежду каких оттенков россияне предпочитают этим летом

Белые вещи, которые считаются идеальными для жаркой погоды, расходятся этим летом лучше всего — на них приходится более четверти продаж летней одежды на Ozon. Другие цвета менее популярны, тем не менее в Новосибирске, например, охотно покупают одежду красного цвета, а в Ростове — желтого.

В аномально жарком июне 2021 года интерес к белым вещам вырос на Ozon в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом женщины выбирают сейчас белый цвет в два раза чаще, чем мужчины.

В среднем по стране на белые летние вещи в июне 2021 года пришлось 25,4% продаж одежды. Яркие цвета конкуренции не выдерживают: например, доля красного составляет 3,5%, желтого — 3,3%, оранжевого — всего 1,7%.

Интересно, что ближе всех к белому подбираются цвета, которые, казалось бы, не должны пользоваться большой популярностью в жару. Неожиданным fashion-трендом стал спрос на синюю одежду — то ли россияне хотят выглядеть ярко и стильно, то ли их настроение до сих пор определяется любовью к старым хитам. Так или иначе, но продажи синих вещей на Ozon в июне 2021 года выросли в 1,8 раз год к году, а их доля сейчас составляет 20%.

Черный цвет по популярности не отстает от белого — на долю таких вещей в июне пришлось 22,7% продаж. Видимо, россияне не хотят изменять своему повседневному стилю даже в экстремальных условиях, а черный цвет настолько прочно вошел в привычный гардероб, что от него не готовы отказываться даже в 35-градусную жару. Особой популярностью сейчас пользуются черные бейсболки.

Белые вещи занимают первое место в продажах во всех российских регионах. Самый высокий спрос на них в Москве, где их доля достигает 27% от общего объема продаж летних вещей. В Ростове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Татарстане она чуть меньше — 26%. При этом у каждого региона, помимо белого, есть свою любимый цвет. Например, в Новосибирске в июне интерес к красной одежде вырос в 2,3 раза год к году. В Ростове за тот же период в полтора раза увеличился спрос на желтые вещи — возможно потому, что это цвет местного футбольного клуба «Ростов», который скоро будет играть в новом сезоне чемпионата России. В Екатеринбурге из моды резко вышел оранжевый — продажи вещей такого цвета упали в регионе на 40%.

Еще одна особенность этого лета — уменьшение среднего чека на летние вещи любых цветов во всех регионах. Особенно он заметен в Екатеринбурге и Новосибирске, где падение составило около трети (31%). Снижение среднего чека, в целом, связано с увеличением ассортимента. В июне ассортимент летней одежды на Ozon утроился в годовом отношении.

При этом средний чек на белые вещи выше, чем на все остальные. В среднем по стране он сейчас составляет около тысячи рублей. Самый высокий средний чек на белую одежду Ozon зафиксировал в Москве (1176 рублей), самый низкий — в Татарстане (953 рубля).