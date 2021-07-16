+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Цвет жары: одежду каких оттенков россияне предпочитают этим летом

Белые вещи, которые считаются идеальными для жаркой погоды, расходятся этим летом лучше всего — на них приходится более четверти продаж летней одежды на Ozon. Другие цвета менее популярны, тем не менее в Новосибирске, например, охотно покупают одежду красного цвета, а в Ростове — желтого.

В аномально жарком июне 2021 года интерес к белым вещам вырос на Ozon в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом женщины выбирают сейчас белый цвет в два раза чаще, чем мужчины.

В среднем по стране на белые летние вещи в июне 2021 года пришлось 25,4% продаж одежды. Яркие цвета конкуренции не выдерживают: например, доля красного составляет 3,5%, желтого — 3,3%, оранжевого — всего 1,7%.

Интересно, что ближе всех к белому подбираются цвета, которые, казалось бы, не должны пользоваться большой популярностью в жару. Неожиданным fashion-трендом стал спрос на синюю одежду — то ли россияне хотят выглядеть ярко и стильно, то ли их настроение до сих пор определяется любовью к старым хитам. Так или иначе, но продажи синих вещей на Ozon в июне 2021 года выросли в 1,8 раз год к году, а их доля сейчас составляет 20%.

Черный цвет по популярности не отстает от белого — на долю таких вещей в июне пришлось 22,7% продаж. Видимо, россияне не хотят изменять своему повседневному стилю даже в экстремальных условиях, а черный цвет настолько прочно вошел в привычный гардероб, что от него не готовы отказываться даже в 35-градусную жару. Особой популярностью сейчас пользуются черные бейсболки.

Белые вещи занимают первое место в продажах во всех российских регионах. Самый высокий спрос на них в Москве, где их доля достигает 27% от общего объема продаж летних вещей. В Ростове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Татарстане она чуть меньше — 26%. При этом у каждого региона, помимо белого, есть свою любимый цвет. Например, в Новосибирске в июне интерес к красной одежде вырос в 2,3 раза год к году. В Ростове за тот же период в полтора раза увеличился спрос на желтые вещи — возможно потому, что это цвет местного футбольного клуба «Ростов», который скоро будет играть в новом сезоне чемпионата России. В Екатеринбурге из моды резко вышел оранжевый — продажи вещей такого цвета упали в регионе на 40%.

Еще одна особенность этого лета — уменьшение среднего чека на летние вещи любых цветов во всех регионах. Особенно он заметен в Екатеринбурге и Новосибирске, где падение составило около трети (31%). Снижение среднего чека, в целом, связано с увеличением ассортимента. В июне ассортимент летней одежды на Ozon утроился в годовом отношении.

При этом средний чек на белые вещи выше, чем на все остальные. В среднем по стране он сейчас составляет около тысячи рублей. Самый высокий средний чек на белую одежду Ozon зафиксировал в Москве (1176 рублей), самый низкий — в Татарстане (953 рубля).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 июля / Комментарии
Анализ спроса на товары для дачи и садовые принадлежности

Анализ спроса на товары для дачи и садовые принадлежности

Эксперты AliExpress Россия обратили внимание на рост спроса на товары для дачи и садовые принадлежности в регионах России. Для этого они сравнили покупки россиян на площадке в июне 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

15 июля / Комментарии
Ситуация на рынке готового бизнеса в России несколько изменилась

Ситуация на рынке готового бизнеса в России несколько изменилась

После бурного роста спроса и предложения в I квартале этого года ситуация на рынке готового бизнеса в России несколько изменилась. Аналитики Авито отметили снижение количества запросов на приобретение предприятий практически во всех сферах по сравнению с началом года.

далее →

14 июля / Комментарии
AliExpress раскрывает первые результаты пилотного проекта по быстрой доставке продуктов питания

AliExpress раскрывает первые результаты пилотного проекта по быстрой доставке продуктов питания

AliExpress Россия раскрывает результаты работы проекта быстрой доставки продуктов питания и товаров первой необходимости «Есть!». За первый квартал финансового года (апрель-июнь 2021) AliExpress доставил 440 тысяч заказов жителям России, по сравнению с прошлым кварталом (январь-март 2021) рост составил 132%.

далее →

13 июля / Комментарии
Российских продавцов на AliExpress стало в два раза больше

Российских продавцов на AliExpress стало в два раза больше

С начала 2021 года число продавцов маркетплейса из России выросло в два раза — в июле на AliExpress работает 61 тысяча локальных магазинов. За последний квартал рост составил 35% — в апреле с платформой сотрудничали 45 тысяч российских продавцов.

далее →

13 июля / Комментарии
Рост спроса на «умные» колонки в России достигнет 200% на конец 2021 года

Рост спроса на «умные» колонки в России достигнет 200% на конец 2021 года

Аналитики Price.ru, крупнейшего онлайн-сервиса сравнения цен и товаров, прогнозируют стремительный рост спроса на звуковые станции «Алиса» и «Маруся» на конец 2021 года, который может составить 200% по сравнению с 2020 годом.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!