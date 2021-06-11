В Москве появился гигантский попит от AliExpress

Попит высотой два метра установлен на входе в Зеленую Школу: там 11 июня открылся Общественный огород Зелёной школы и AliExpress.

Попит простоит в парке до конца сентября. Он создан для того, чтобы стать главной летней антистресс-точкой Москвы. Рядом с попитом команда поставила дачную бочку с санитайзером, чтобы «попать» было не только весело, но и безопасно.

По данным AliExpress, во второй половине мая покупатели AliExpress искали попиты по несколько сотен тысяч раз за день, а по популярности поиска среди российских пользователей запрос попал в топ-20 за день.

Гигантский попит стал частью большого проекта Общественного огорода от Зеленой Школы и AliExpress. В рамках сотрудничества с AliExpress помимо самих грядок, на которых любой желающий может вырастить свою морковку и петрушку, на территории Школы также появились зоны для семейного отдыха и досуга, где будут проводиться обучающие и развлекательные мастер-классы. В планах команд AliExpress и Зеленой Школы — устраивать воркшопы в течение всего лета: роспись горшков, огородные спортивные тренировки, создание наивных украшений, DIY мастер-классы по экотематике.