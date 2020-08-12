Дача с комфортом: на AliExpress Россия выросли продажи компактной бытовой техники

Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на бытовую технику в июле, что объясняется дачным сезоном. Россияне стали проводить много времени за городом в собственных или съемных домах, поэтому выбирают портативные устройства.

Явным трендом месяца стали компактные посудомоечные машины — продажи товаров этой подкатегории выросли в июле на 299% к июню. Аналогичная тенденция — рост интереса к компактным холодильникам. Их продажи подскочили на 60%. Вся категория товаров бытовой техники в целом за месяц выросла в продажах на 79% по сравнению с прошлым месяцем.

Самыми продаваемыми брендами бытовой техники стали Midea, Zigmund & Shtain и Hisense.

Кроме того, аналитики составили рейтинг самых популярных товаров:

Посудомоечная машина Midea MCFD-0606

Посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.4509 XВстроенная индукционная плита Zigmund & Shtain CI 32.6 B

Посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.6009

Стиральная машина Midea MWM7143 Glory

Холодильник Hisense RS-09DC4SAW 65 L

Для создания уюта на даче россияне активно приобретали электрокамины: в июле продажи в категории выросли на 1400%.

Несмотря на популярность техники для дачи, не теряет актуальности встраиваемая техника.