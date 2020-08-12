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Дача с комфортом: на AliExpress Россия выросли продажи компактной бытовой техники

Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на бытовую технику в июле, что объясняется дачным сезоном. Россияне стали проводить много времени за городом в собственных или съемных домах, поэтому выбирают портативные устройства.

Явным трендом месяца стали компактные посудомоечные машины — продажи товаров этой подкатегории выросли в июле на 299% к июню. Аналогичная тенденция — рост интереса к компактным холодильникам. Их продажи подскочили на 60%. Вся категория товаров бытовой техники в целом за месяц выросла в продажах на 79% по сравнению с прошлым месяцем.

Самыми продаваемыми брендами бытовой техники стали Midea, Zigmund & Shtain и Hisense.

Кроме того, аналитики составили рейтинг самых популярных товаров:

  • Посудомоечная машина Midea MCFD-0606
  • Посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.4509 XВстроенная индукционная плита Zigmund & Shtain CI 32.6 B
  • Посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.6009
  • Стиральная машина Midea MWM7143 Glory
  • Холодильник Hisense RS-09DC4SAW 65 L

Для создания уюта на даче россияне активно приобретали электрокамины: в июле продажи в категории выросли на 1400%.

Несмотря на популярность техники для дачи, не теряет актуальности встраиваемая техника.

«Лето — традиционный период ремонтов в квартирах и обновления бытовой техники. Этот год не стал исключением: в июле мы увидели значительный рост в нескольких категориях. Так, на 166% выросли продажи встраиваемых варочных панелей, на 350% выросли продажи встраиваемых микроволновых печей и на 145% — продажи встраиваемых духовок», — отметил руководитель направления «крупная бытовая техника» AliExpress Россия Антон Трифонов.

Автор: Анна
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