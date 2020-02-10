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Дагмара Иванова назначена управляющим директором бренда "М.видео"

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет том, что Совет директоров утвердил кандидатуру Дагмары Ивановой на должность управляющего директора «М.Видео».

Дагмара Иванова сменит на этой позиции Стива Льюиса, который принял решение покинуть компанию. Г-н Льюис отвечал за розницу «М.Видео» около восьми лет, последние два года руководил «М.Видео» в должности управляющего директора. С августа 2019 года Стив Льюис и Дагмара Иванова как заместитель управляющего работали вместе, что позволило обеспечить в этот переходный период преемственность в работе с командой и реализации стратегических для бизнеса компании проектов. В числе дальнейших задач г-жи Ивановой уже в должности управляющего директора — определение ключевых направлений развития «М.Видео» в рамках общей стратегии Группы, укрепление позиций бренда на российском рынке, совершенствование клиентского сервиса и поиск новых источников роста.

После объединения «М.Видео» и «Эльдорадо» Группа имеет единый бэк-офис и две розничных сети, которыми управляют отдельные команды. Управляющие директора «М.Видео» и «Эльдорадо» подчиняются CEO Группы и отвечают за стратегию развития сетей, управление розницей, клиентский сервис, маркетинг и e-commerce. К объединённым функциям, которыми также руководит CEO Группы, относятся закупки, финансы, управление персоналом, логистические операции, административно-хозяйственным вопросам, ИТ — они оказывают поддержку обеим розничным сетям.

По итогам 2019 года «М.Видео» нарастила продажи на 4,6% год-к-году до 292,5 млрд рублей (с НДС). Онлайн-продажи «М.Видео» почти удвоились год-к-году до 116,4 млрд рублей (с НДС) в 2019 году благодаря внедрению проекта RTD, росту числа транзакций и среднего чека. В августе 2019 года Группа успешно внедрила проект RTD во всех магазинах сети «М.Видео». За 2019 год «М.Видео» увеличила сеть на 38 магазинов и открыла 14 магазинов m_mobile.

Дагмара Иванова окончила механико-математический факультет Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова в 2002 году. Имеет почти 20-летний опыт работы в компаниях — лидерах рынка розницы и потребительских товаров. Занимала различные топ-менеджерские позиции в крупных российских и международных компаний, в том числе Х5 Retail Group, Центробувь, ORKLA (Норвегия), «Связной-Евросеть».

Автор: Анна
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