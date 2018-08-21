Dalli Service предлагает единый тариф на доставку в Московской области

Курьерская служба вводит единую стоимость отправлений на расстояния до 100 км от МКАД. Компания гарантированно доставляет посылки на следующий день после заказа в любую точку обозначенной зоны Московской области.

С 20 августа цена на доставку в пределах 100 км от МКАД остается фиксированной, в том числе в выходные и праздничные дни. Тариф меняется только в зависимости от веса посылки. К отправке принимаются грузы весом от 1 до 25 кг, доставка до конечного потребителя на следующий день после заказа гарантирована компанией.

Аналогов такому предложению на российском рынке нет. Другие курьерские службы тарифицируют доставку в Московскую область иначе. Стоимость зависит от длины маршрута по дорогам общего пользования, а не от удаленности получателя от МКАД. Такой расчет может сделать цену перевозки высокой, даже если получатель находится совсем недалеко от Москвы.

«В Московской области проживает около 7 млн потенциальных покупателей онлайн-магазинов, которые хотят, чтобы им предоставляли должный уровень сервиса и по доступной цене. Именно поэтому мы предлагаем новым клиентам тариф „Единый“. Dalli Service доставляет посылки во все населенные пункты области, в том числе садовые товарищества, коттеджные поселки и т.п. Срок доставки в область ограничен всего одним днем, как и у покупателей в самой Москве. Теперь менеджеру интернет-магазина не нужно тратить время на уточнение возможности отправки в конкретную точку Московской области, рассчитывать цену на такую доставку по сложной формуле и учитывать стоимость дополнительных услуг. Необходимо зафиксировать только адрес получателя», — отметил директор по развитию Dalli Service Виктор Мосейко.

Интернет-магазинам это дает возможность сделать доставку товаров более привлекательной, расширить свои возможности и работать с одной курьерской службой в Московском регионе вместо нескольких подрядчиков. В будущем Dalli Service планирует запустить аналогичную систему тарификации в Ленинградской области.