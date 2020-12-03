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Data Insight. Фулфилмент для интернет-торговли 2020

Data Insight при поддержке партнеров Арвато Рус, eSolutions, ExpressRMS, IML, Inventive ecommerce, ЛТ менеджмент, Pony express, ПЭК, Tempoline публикует четвёртый выпуск регулярного исследования о фулфилменте.

Его задачи — оценить российский рынок фулфилмента, описать ключевые тренды, систематизировать услуги и модели ценообразования, показать основных игроков. Исследование адресовано, в первую очередь, интернет-магазинам и производителям. 

Основные выводы: 

  • Рынок фулфилмента в России оценивается Data Insight в 2019 году в 15 млрд рублей и 65 млн отправлений, а к концу 2020 года достигнет 27,5 млрд рублей и 109 млн отправлений. Оценка не включает собственный фулфилмент маркетплейсов. 
  • Количество отправлений растет существенно быстрее, чем выручка фулфилмент-операторов. Средняя стоимость одно- го отправления составляет около 220 рублей. По сравнению с 2018 годом она уменьшилась на 30%. 
  • Важнейший тренд — влияние маркетплейсов. Маркетплейсы изменили структуру клиентов фулфилмент-операторов: теперь маленькие магазины чаще начинают работу с сотрудничества с маркетплейсами. Появился спрос на дополнительные услуги, связанные с интеграцией с маркетплейсами. 
  • Понятие фулфилмента расширилось. По факту он включает в себя не только складские операции, но и доставку. Можно ожидать, что в будущем к стандартным услугам фулфилмента добавится работа с маркетплейсами. 
  • Сейчас услуги в области фулфилмента в Московском регионе предлагают более 100 компаний. По состоянию на август- сентябрь 2020 в обычном режиме работали 66% из них. 21% были не готовы заключать договоры с новыми клиентами — либо в силу отсутствия свободного места на складах, либо из-за занятости сотрудников, обрабатывающих запросы. 3% брали новых клиентов, но только с маленькими объема- ми отгрузок и одновременного хранения. 
Автор: Анна
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