Data Insight. Фулфилмент для интернет-торговли 2020

Заказы из магазинов ВКонтакте теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, Такси ВКонтакте или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от Такси ВКонтакте: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.