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Data Insight. Исследование «Рынок срочной доставки»

Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Достависта, Прямиком и Чекбокс опубликовало исследование «Рынок срочной доставки».

Срочная доставка — одно из понятий, для которого на рынке до сих пор нет чёткого определения. Условия и стоимость срочной доставки у разных компаний сильно различается. В 2020 году спрос на срочную доставку сильно вырос, и она бурно развивается: появляются новые игроки и новые модели доставки.

Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.

Ключевые тезисы:

  • Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
  • Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
  • Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
  • Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
  • Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Автор: Анна
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