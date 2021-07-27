Data Insight. Исследование «Рынок срочной доставки»

Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Достависта, Прямиком и Чекбокс опубликовало исследование «Рынок срочной доставки».

Срочная доставка — одно из понятий, для которого на рынке до сих пор нет чёткого определения. Условия и стоимость срочной доставки у разных компаний сильно различается. В 2020 году спрос на срочную доставку сильно вырос, и она бурно развивается: появляются новые игроки и новые модели доставки.

Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.

Ключевые тезисы: