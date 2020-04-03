Data Insight. Исследование "Значение доставки для ресторанного бизнеса"

Исследовательское агентство Data Insight и крупнейший сервис доставки еды Delivery Club провели совместное исследование влияния коронавируса на российский рынок общественного питания. Как показал опрос ресторанов, уже на неделе 16 — 22 марта они в среднем столкнулись с 45-процентным снижением оборота. 9% рестораторов прогнозировали закрытие своих заведений в том случае, если ограничения на работу ресторанов не будут сняты в течение двух месяцев.

На этом фоне рестораны начали активно заниматься доставкой. Если в феврале такая услуга была у 42% российских ресторанов, то на конец марта доставкой занялись еще 18% ресторанов, а 9% планируют сделать это в ближайшее время. В Москве ситуация похожая, за тем исключением, что в феврале доставка работала у большего количества ресторанов (51%), чем в среднем по стране. Поэтому остальные показатели по столице чуть ниже: за март в Москве к доставке подключились 15% ресторанов, а 4% планируют сделать это в будущем.

Интерес рынка общественного питания к доставке в первую очередь объясняется опытом тех ресторанов, кто уже ей занимается. Если в 2019 году в среднем 10% заказов рестораны получали с доставки, то в 2020-м (до коронавируса, по состоянию на февраль) вклад доставки в бизнес ресторанов увеличился до 15%. Запуск или расширение партнерства с агрегаторами участники исследования назвали одним из основных стимулов роста бизнеса в прошлом году. Два из трех ресторанов, подключенных к Delivery Club, ожидают рост вклада доставки в заказы в 2020-м.

В исследовании также даны рекомендации тем ресторанам, которые сейчас думают о подключении к доставке. В частности, определены территории потенциального роста: города с низкой долей ресторанов с доставкой относительно среднего по стране уровня. К числу таких городов относятся, например, Пермь, Екатеринбург, Омск и Уфа.

«Как и в торговле, в ресторанном бизнесе доля онлайн продаж и продаж с доставкой быстро растет. После окончания эпидемии и снятия карантинных мер мы увидим другой ресторанный рынок с другими показателями доставки, количеством dark kitchen и, вполне вероятно, новыми закрепившимися привычками у потребителей. Начало изменений ясно видны уже сегодня. Остается надеяться, что переход на работу с доставкой сможет смягчить удар по ресторанной отрасли, которая окажется в числе наиболее пострадавших от эпидемии», — комментирует пресс-служба Data Insight.