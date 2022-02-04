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Data Insight. Логистика для электронной торговли 2021

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OZON marketplace
Маркетплейсы

Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.

В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России. 

Основные выводы исследования:

  • За 2021 год было доставлено 1 570 млн отправлений — на 78% больше, чем в 2020 году.
  • 75% посылок, доставленных в 2021 году, приходится на собственные логистические службы магазинов, 64% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries.
  • Самым популярным каналом доставки остается самовывоз: в 2021 году 82% заказов было доставлено самовывозом.
  • Data Insight оценивает количество ПВЗ в России более чем в 50 тысяч: 38% — это классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% приходится на магазины
  • Серьезный вклад в развитие срочной доставки вносит рынок eGrocery. В первом полугодии 2021 года из магазинов eGrocery доставлено 97 млн заказов.
  • Доля логистики на аутсорсинге выросла: 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы.
  • Каждый седьмой заказ собран с помощью фулфилмента. Объем российского рынка фулфилмента составил 41 млрд рублей, CAGR — 66%.

Рынок логистики в России

В 2020 году наблюдалось замедление роста коммерческих перевозок грузов и грузооборота. В 2021 эти показатели возобновили рост, который, согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, сохранится и в последующие годы.

Объем рынка логистики: каналы доставки

Согласно исследованию 49% отправлений, доставленных в 2021, приходится на Wildberries, 64% — на Wildberries и Ozon, 75% — на собственные логистические службы магазинов.

Количество онлайн-покупателей растет

Под влиянием пандемии число онлайн-покупателей сильно выросло. По оценке Data Insight, только первые три месяца карантинных ограничений в 2020 году привели в онлайн как минимум 10 млн новых покупателей. В 2021 году число новых покупателей продолжило увеличиваться. Кроме того, большинство из тех, кто начал совершать заказы в интернет-магазинах в 2020, продолжает это делать.

Количество заказов увеличивается, а их стоимость падает. За полгода, с декабря 2020 по июнь 2021 года, средний чек всего рынка снизился на 850 рублей. Количество заказов выросло в два раза — с 830 млн в 2020 году до 1 680 млн в 2021 году.

Пандемия и сопутствующие обстоятельства также изменили некоторые покупательские паттерны. Например, в 2020 году крупнейшие маркетплейсы вводили на несколько месяцев обязательную предоплату. Одновременно люди стали опасаться использовать наличные деньги. В итоге покупатели изменили отношение к предоплате, и доля предоплаченных заказов сильно выросла.

Работа логистических компаний усложняется: они вынуждены оперативно развиваться в нескольких направлениях. Магазины требуют умения работать с разными каналами доставки и товарами разных сегментов, они ждут удобной технической интеграции, а также — индивидуального подхода.

В прошлом году почти половину всех онлайн-заказов покупатели сделали на маркетплейсах. По данным на первое полугодие 2021, на маркетплейсах было сделано уже 58% заказов.

Увеличение скорости доставки

Требования покупателей к срокам доставки растут: в первом квартале 2021 года 19% заказов отправлены доставкой, которая заявлена как срочная. Понятие срочной доставки трансформируется: в 2021 году срочная доставка — это доставка в день совершения заказа.

Быстрее всего в крупные города России осуществляется доставка товаров категории «Товары для детей» — за 3,7 календарных дня. Товары категорий «Одежда, обувь и аксессуары» и «Спорттовары» идут до покупателя менее четырех календарных, остальные идут дольше.

Всё на аутсорс

Одним из результатов пандемии стал дефицит кадров в логистике. При этом спрос на курьеров, работников склада, сборщиков заказов растёт благодаря развитию маркетплейсов и региональной инфраструктуры служб доставки. Персонал дорожает, а подбор становится нелегким делом. Всё на аутсорс В таких условиях логисты вынуждены повышать зарплаты и максимально автоматизировать процессы. Продавцы же оказались в невыгодном положении: конкурировать на рынке труда с курьерскими службами и маркетплейсами им непросто, особенно если речь идет о постоянно дорожающих курьерах и IT-специалистах. Гораздо легче и дешевле передавать большинство функций на аутсорс, поэтому растет спрос не только на междугороднюю, но и внутригородскую доставку, а также на готовые IT-решения.

Сети ПВЗ и постаматов

Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки для покупателя в 2021 году.

82% заказов в 2021 году доставлено в ПВЗ и постаматы 53 Самым популярным каналом доставки остается самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2021 году 82% заказов было доставлено самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России).

Срочная доставка: ключевые цифры

В первой половине 2021 года 19% заказов доставлено срочной курьерской доставкой. Различаются сроки и стоимость, не все магазины выделяют срочную доставку как отдельную услугу. 10% покупателей считают срочной доставку на следующий день. 48% считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.

Распределение по скорости доставки

Можно выделить 4 типа срочной доставки: суперсрочная или мгновенная (меньше чем за час), срочная (в течение часа-четырех), доставка в тот же день (без указания конкретного интервала времени), доставка на следующий день. В тот же день доставляют 35% магазинов.

eGrocery — драйвер развития срочной доставки

В первом полугодии 2021 года из магазинов eGrocery доставлено 97 млн заказов. Серьезный вклад в развитие срочной доставки вносит рынок eGrocery. Продолжающийся быстрый рост данного рынка, опережающий прежние ожидания, вызывает закономерный интерес к трендам и перспективам данного рынка в ближайшие месяцы и годы. За первый квартал 2021 года было доставлено 44 млн доставок, а за второй квартал 2021 года 53 млн.

Онлайн-продажи пяти крупнейших игроков — Самокат, ВкусВилл, Яндекс.Лавка, СберМаркет и Delivery Club — в двух кварталах 2021 года занимали большую долю от рынка eGrocery.

Фулфилмент

Среднегодовой темп роста рынка фулфилмента — 66%. По данным на ноябрь 2021, каждый седьмой заказ собран с помощью фулфилмента. Количество отправлений собранных при помощи фулфимента растет, но доля отправлений, собранных фулфилментом, от всех отправлений на рынке падает.

По оценке Data Insight, в крупнейших городах России активно работают и готовы начать сотрудничать с новыми клиентами 99 фулфилмент-компаний.


Стоимость услуг — главный фактор при выборе логиста

64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов. Ответы на вопросы: «Выберите три наиболее важных фактора при выборе логистических партнёров» и «Выберите три наиболее важных второстепенных фактора — те, которые вы не выбрали в прошлом вопросе».

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Компании и сервисы: OZON marketplace, ВкусВилл
Автор: Elvira
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