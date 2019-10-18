Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019
Компания Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019, которая показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Задача карты — показать существующие сервисы на рынке, а также ниши для развития новых сервисов.
Для разработки карты экосистемы рынка интернет-торговли в России, была использована многоступенчатую модель работы с экспертами.
На первом этапе на основе известным нам трендов в области интернет-торговли и, в целом, ритейла, мы проанализировали новые направления работы, новые типы сервисов, а следовательно, новые блоки экосистемы, возникшие за 2 года, которые прошли с создания прошлой экосистемы.
По результатам анализа была разработана новая структура экосистемы, соответствующая сегодняшнему рынку. Структура экосистемы включает в себя 7 основных компетенций интернет-магазина: торговые площадки (новая компетенция), ассортимент, IT, логистику, платежи, удержание и привлечение клиентов. Одним из ключевых выводов из нынешней экосистемы является то, что компетенции в существенной степени переплетены.
Разработанная структура экосистемы была согласована с ключевыми экспертами по выделенным ранее компетенциям. В результате согласования уточнилась структура блоков, их состав и взаимосвязь.
«С каждым годом экосистема электронной торговли растет и усложняется — появляются новые еще более узкоспециализированные ниши, появляются и конвергентные решения на стыке разных „классических“ услуг. Нарисовать полностью, исчерпывающую экосистему наверное уже невозможно — она просто не уложится в существующие ограничения листа А1 или экрана компьютера, двухмерности отображения и доступного времени.
Усложняются и потребности интернет-магазинов — в условиях растущей конкуренции выживают только уникальные, а уникальному интернет-магазину будет нужна и уникальная комбинация b2b-услуг, так что подобную экосистему не стоит воспринимать как однозначный гид „если вам нужно вот это — идите туда“. Это всего лишь иллюстрация сложности и многообразия экосистемы рынка электронной торговли — но даже такая упрощенная иллюстрация может заметно расширить представления „читателей“ о том, какие еще услуги, технические решения и возможности аутсорсинга доступны на российском рынке для интернет-магазинов», — комментирует Борис Овчинников, Партнер Data Insight.