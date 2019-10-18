+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019

Компания Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019, которая показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Задача карты — показать существующие сервисы на рынке, а также ниши для развития новых сервисов.

Для разработки карты экосистемы рынка интернет-торговли в России, была использована многоступенчатую модель работы с экспертами.

На первом этапе на основе известным нам трендов в области интернет-торговли и, в целом, ритейла, мы проанализировали новые направления работы, новые типы сервисов, а следовательно, новые блоки экосистемы, возникшие за 2 года, которые прошли с создания прошлой экосистемы.

По результатам анализа была разработана новая структура экосистемы, соответствующая сегодняшнему рынку. Структура экосистемы включает в себя 7 основных компетенций интернет-магазина: торговые площадки (новая компетенция), ассортимент, IT, логистику, платежи, удержание и привлечение клиентов. Одним из ключевых выводов из нынешней экосистемы является то, что компетенции в существенной степени переплетены.

Разработанная структура экосистемы была согласована с ключевыми экспертами по выделенным ранее компетенциям. В результате согласования уточнилась структура блоков, их состав и взаимосвязь.

«С каждым годом экосистема электронной торговли растет и усложняется — появляются новые еще более узкоспециализированные ниши, появляются и конвергентные решения на стыке разных „классических“ услуг. Нарисовать полностью, исчерпывающую экосистему наверное уже невозможно — она просто не уложится в существующие ограничения листа А1 или экрана компьютера, двухмерности отображения и доступного времени.

Усложняются и потребности интернет-магазинов — в условиях растущей конкуренции выживают только уникальные, а уникальному интернет-магазину будет нужна и уникальная комбинация b2b-услуг, так что подобную экосистему не стоит воспринимать как однозначный гид „если вам нужно вот это — идите туда“. Это всего лишь иллюстрация сложности и многообразия экосистемы рынка электронной торговли — но даже такая упрощенная иллюстрация может заметно расширить представления „читателей“ о том, какие еще услуги, технические решения и возможности аутсорсинга доступны на российском рынке для интернет-магазинов», — комментирует Борис Овчинников, Партнер Data Insight.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос у россиян на шины в преддверии зимнего сезона и узнали, какие были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года.

далее →

14 октября / Комментарии
Владельцы iPhone 11 тратят на еду на 17% больше пользователей предыдущих моделей

Владельцы iPhone 11 тратят на еду на 17% больше пользователей предыдущих моделей

Сервис доставки еды Delivery Club проанализировал статистику заказов через мобильное приложение и выяснил, как отличаются предпочтения владельцев разных моделей телефонов. Исследование показало, что средний чек у пользователей Iphone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на 17% больше, чем у владельцев предыдущих моделей. 

далее →

10 октября / Комментарии
Рейтинг агентств контекстной рекламы России от Ringostat

Рейтинг агентств контекстной рекламы России от Ringostat

Сервис коллтрекинга и сквозной аналитики Ringostat составляет рейтинг агентств контекстной рекламы России. В нем примут участие более 250 компаний. Как сообщают организаторы, цель проекта — разработать удобный инструмент для выбора подрядчика по контекстной рекламе.

далее →

3 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные игровые приставки года

Яндекс.Маркет назвал самые популярные игровые приставки года

В день старта выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на игровые приставки и узнали, какие консоли были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.

далее →

2 октября / Комментарии
Найдите свой новый метод работы в интернет-торговле на примере 100 кейсов

Найдите свой новый метод работы в интернет-торговле на примере 100 кейсов

Если вам, как руководителю, недостаточно полученного результата и вы постоянно ищете новую высоту, обратите внимание на важные тренды в интернет-торговли, которые мы собрали для вас. Они подробно будут раскрыты на “Электронной торговле — 2019”. Их необходимо знать, чтобы определить кратчайший путь до самой высокой горы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!