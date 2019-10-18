Компания Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019, которая показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Задача карты — показать существующие сервисы на рынке, а также ниши для развития новых сервисов.

Для разработки карты экосистемы рынка интернет-торговли в России, была использована многоступенчатую модель работы с экспертами.

На первом этапе на основе известным нам трендов в области интернет-торговли и, в целом, ритейла, мы проанализировали новые направления работы, новые типы сервисов, а следовательно, новые блоки экосистемы, возникшие за 2 года, которые прошли с создания прошлой экосистемы.

По результатам анализа была разработана новая структура экосистемы, соответствующая сегодняшнему рынку. Структура экосистемы включает в себя 7 основных компетенций интернет-магазина: торговые площадки (новая компетенция), ассортимент, IT, логистику, платежи, удержание и привлечение клиентов. Одним из ключевых выводов из нынешней экосистемы является то, что компетенции в существенной степени переплетены.

Разработанная структура экосистемы была согласована с ключевыми экспертами по выделенным ранее компетенциям. В результате согласования уточнилась структура блоков, их состав и взаимосвязь.