Data Insight представила eGrocery бюллетень с данными за август

Data Insight анонсирует новый выпуск eGrocery бюллетеня с данными за август. Бюллетень выходит ежемесячно и содержит ключевые цифры по рынку онлайн-продаж продуктов питания и ключевым игрокам на нем.

В августе 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 20 млн заказов. Это на 9% или 1,7 млн заказов больше, чем в июле 2021 года, темпы роста вновь увеличились после кратковременного снижения в июле. Количество заказов за год (по сравнению с июлем 2020) выросло в 3,7 раза (в денежном выражении рост существенно меньше).

Всё больше магазинов начинают предлагать покупателю на выбор один из двух вариантов доставки: большой ассортимент с долгим (в течение нескольких часов, иногда более дня) временем ожидания доставки либо быстрая доставка заказа из ограниченного перечня товаров. В августе такую опцию подключил СберМаркет.

Среди приложений, для которых основным функционалом является онлайн-заказ продуктов из магазина, лидерство по количеству новых установок сохраняет Самокат, уступая по этому показателю лишь основному приложению Пятерочки и Delivery Club.

В бюллетене приводятся подробные данные по количеству заказов, объему продаж и среднему чеку, в том числе в разбивке по игрокам. Суммарно на ТОП-10 игроков приходится 93% всех онлайн-заказов, в т. ч. на первую тройку — 64%. Доля лидера по объему онлайн-продаж в рублях — составила 16% от всего рынка eGrocery.

Прирост онлайн-продаж за 12 месяцев (до августа 2021 включительно) превысил 1 млрд руб. у семи игроков из ТОП-10 по этому показателю. Лидер по приросту онлайн-продаж опередил ближайших конкурентов более чем на 10%.

С учетом данных за август компания Data Insight скорректировала прогноз роста рынка. Обновленный прогноз по количеству заказов, среднему чеку и объему продаж за 2021 год включен в новый выпуск бюллетеня.

О методике

В исследовании учитываются интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания (т. е. те, для которых продукты питания — единственная или основная категория продаж). В общий объем продаж для них включаются все онлайн-продажи, включая продажи в смежных с eGrocery категориях, не включаются сервисы доставки готовой еды (как агрегаторы, так и собственные доставки ресторанов), сервисы по доставке ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие по подписной модели.

Оцениваются онлайн-продажи — дистанционные заказы, размещенные через сайт или приложение самого магазина. Каждый онлайн-заказ учитывается один раз — по «месту продажи», т. е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ.

Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина включает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (плюс траффик мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и выкупленных заказов, средний чек.

Для уточнения оценок Data Insight постоянно привлекает новые данные и совершенствует используемые алгоритмы оценки. Это может приводить к корректировкам (как правило незначительным) оценок по отдельным интернет-магазинам и по рынку в целом за предыдущие месяцы. При расчете динамики за месяц или год показатели отчетного периода (последнего закончившегося месяца) сравниваются с текущими оценками по предыдущему месяцу и по аналогичному месяцу прошлого года (а не с теми оценками, которые были ранее опубликованы в бюллетене за прошлый период).