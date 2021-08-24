+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Data Insight публикует третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery

Data Insight анонсирует третий выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июль, данные по крупнейшим игрокам рынка, прогнозы.

В июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 17,9 млн заказов, что на 1,5% больше, чем в июне текущего года (это самый маленький прирост месяц к месяцу за период начиная с февраля 2021 г.). По сравнению с июлем 2020 года количество онлайн-заказов выросло в 3,3 раза (в денежном выражении рост существенно меньше).

В июле сразу несколько сервисов доставки продуктов освоили новые регионы. Лента начала доставлять онлайн-заказы в Грозном, Перекрёсток запустил экспресс-доставку из супермаркетов в Кирове, ВкусВилл пришел в Пермь, а Самокат – в Ярославль. Тройку лидеров по количеству регионов, охваченных доставкой продуктов питания, составляют Сбермаркет, Delivery Club и Лента.

Приложение Самоката в июле занимает первое место среди приложений по доставке продуктов по количеству новых установок. На втором месте – приложение СберМаркет. Если брать шире и учитывать все приложения с ecommerce-функционалом, то надо обратить внимание на основное приложение магазина Пятёрочка, в которое был добавлен функционал онлайн-заказа и которое благодаря этому сразу стало лидером по накопленной популярности.

Пятёрочка Доставка и Магнит: Доставка третий месяц подряд входят в список самых быстрорастущих eGrocery-приложений. Кроме них в этот список в июле вошли Экомаркет, Деликатеска и Около.

В бюллетене приводятся подробные данные по количеству заказов, объему продаж и среднему чеку, в том числе в разбивке по игрокам. Суммарно на топ-10 игроков приходится 91% всех онлайн-заказов, в т. ч. на первую тройку – 62%. Лидером по объему онлайн-продаж в рублях стал СберМаркет с долей 15% от всего рынка eGrocery.

Если сравнивать показатели июля 2020 и июля 2021 г., то самая большая прибавка в абсолютных числах объема продаж – у СберМаркета, Самоката и Вкусвилла. По размеру среднего чека среди интернет-магазинов из топ-10 лидирует Утконос.

Среди изменений в рейтинге игроков рынка по количеству онлайн-заказов можно отметить рост позиций Яндекс.Еды и Впрока – каждый из них поднялся на одну позицию.

С учетом опубликованных участниками рынка квартальных результатов DI скорректировала прогноз роста рынка - по обновленному прогнозу мы ожидаем в целом по рынку eGrocery за 2021 г. 222 миллионов заказов и 327 млрд рублей. Это соответственно в 3,2 и 2,6 раза больше, чем было в 2020 году. По сравнению с более ранними версиями прогноза мы ожидаем менее быстрый рост количества заказов и существенно менее стремительное снижение среднего чека.

О методике

В исследовании учитываются интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания (т. е. те, для которых продукты питания – единственная или основная категория продаж). В общий объем продаж для них включаются все онлайн-продажи, включая продажи в смежных с eGrocery категориях, не включаются сервисы доставки готовой еды (как агрегаторы, так и собственные доставки ресторанов), сервисы по доставке ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие по подписной модели.

Оцениваются онлайн-продажи – дистанционные заказы, размещенные через сайт или приложение самого магазина. Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т. е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ.

Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина включает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (плюс траффик мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и выкупленных заказов, средний чек.

Для уточнения оценок Data Insight постоянно привлекает новые данные и совершенствует используемые алгоритмы оценки. Это может приводить к корректировкам (как правило незначительным) оценок по отдельным интернет-магазинам и по рынку в целом за предыдущие месяцы. При расчете динамики за месяц или год показатели отчетного периода (последнего закончившегося месяца) сравниваются с текущими оценками по предыдущему месяцу и по аналогичному месяцу прошлого года (а не с теми оценками, которые были ранее опубликованы в бюллетене за прошлый период).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 августа / Комментарии
«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries

«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries

Платежная система «Мир» заняла первое место по объемам транзакций на Wildberries, за пять дней (15–20 августа) обогнав по показателям иностранных конкурентов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина. Объем операций через SberPay вырос в пять раз.

далее →

23 августа / Комментарии
AliExpress Россия проанализировала спрос на комплектующие для ПК

AliExpress Россия проанализировала спрос на комплектующие для ПК

Аналитики AliExpress Россия посчитали, что за период с 1 по 15 августа интерес россиян к комплектующим для ПК вырос в два раза. Они связали это с подготовкой к новому учебному году. При этом майнинг перестает быть основной причиной роста категории — россияне чаще покупают товары с защитой от него.

далее →

20 августа / Комментарии
Объявления ВКонтакте: жители каких городов больше всего комментируют товары в соцсети

Объявления ВКонтакте: жители каких городов больше всего комментируют товары в соцсети

По результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений.

далее →

19 августа / Комментарии
Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2021 года

Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2021 года

Вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) результатов второго квартала 2021 года, Lamoda, являющаяся частью GFG на рынке России и СНГ, публикует свои финансовые показатели.

далее →

19 августа / Комментарии
ЛитРес и Медиалогия определили самую популярную книгу у пользователей соцсетей

ЛитРес и Медиалогия определили самую популярную книгу у пользователей соцсетей

Книжный сервис ЛитРес и информационно-аналитическая система мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия провели исследование и узнали, какие литературные бестселлеры пользуются наибольшей популярностью у российских пользователей социальных сетей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!