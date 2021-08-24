Data Insight публикует третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery

Data Insight анонсирует третий выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июль, данные по крупнейшим игрокам рынка, прогнозы.

В июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 17,9 млн заказов, что на 1,5% больше, чем в июне текущего года (это самый маленький прирост месяц к месяцу за период начиная с февраля 2021 г.). По сравнению с июлем 2020 года количество онлайн-заказов выросло в 3,3 раза (в денежном выражении рост существенно меньше).

В июле сразу несколько сервисов доставки продуктов освоили новые регионы. Лента начала доставлять онлайн-заказы в Грозном, Перекрёсток запустил экспресс-доставку из супермаркетов в Кирове, ВкусВилл пришел в Пермь, а Самокат – в Ярославль. Тройку лидеров по количеству регионов, охваченных доставкой продуктов питания, составляют Сбермаркет, Delivery Club и Лента.

Приложение Самоката в июле занимает первое место среди приложений по доставке продуктов по количеству новых установок. На втором месте – приложение СберМаркет. Если брать шире и учитывать все приложения с ecommerce-функционалом, то надо обратить внимание на основное приложение магазина Пятёрочка, в которое был добавлен функционал онлайн-заказа и которое благодаря этому сразу стало лидером по накопленной популярности.

Пятёрочка Доставка и Магнит: Доставка третий месяц подряд входят в список самых быстрорастущих eGrocery-приложений. Кроме них в этот список в июле вошли Экомаркет, Деликатеска и Около.

В бюллетене приводятся подробные данные по количеству заказов, объему продаж и среднему чеку, в том числе в разбивке по игрокам. Суммарно на топ-10 игроков приходится 91% всех онлайн-заказов, в т. ч. на первую тройку – 62%. Лидером по объему онлайн-продаж в рублях стал СберМаркет с долей 15% от всего рынка eGrocery.

Если сравнивать показатели июля 2020 и июля 2021 г., то самая большая прибавка в абсолютных числах объема продаж – у СберМаркета, Самоката и Вкусвилла. По размеру среднего чека среди интернет-магазинов из топ-10 лидирует Утконос.

Среди изменений в рейтинге игроков рынка по количеству онлайн-заказов можно отметить рост позиций Яндекс.Еды и Впрока – каждый из них поднялся на одну позицию.

С учетом опубликованных участниками рынка квартальных результатов DI скорректировала прогноз роста рынка - по обновленному прогнозу мы ожидаем в целом по рынку eGrocery за 2021 г. 222 миллионов заказов и 327 млрд рублей. Это соответственно в 3,2 и 2,6 раза больше, чем было в 2020 году. По сравнению с более ранними версиями прогноза мы ожидаем менее быстрый рост количества заказов и существенно менее стремительное снижение среднего чека.

О методике

В исследовании учитываются интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания (т. е. те, для которых продукты питания – единственная или основная категория продаж). В общий объем продаж для них включаются все онлайн-продажи, включая продажи в смежных с eGrocery категориях, не включаются сервисы доставки готовой еды (как агрегаторы, так и собственные доставки ресторанов), сервисы по доставке ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие по подписной модели.

Оцениваются онлайн-продажи – дистанционные заказы, размещенные через сайт или приложение самого магазина. Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т. е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ.

Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина включает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (плюс траффик мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и выкупленных заказов, средний чек.

Для уточнения оценок Data Insight постоянно привлекает новые данные и совершенствует используемые алгоритмы оценки. Это может приводить к корректировкам (как правило незначительным) оценок по отдельным интернет-магазинам и по рынку в целом за предыдущие месяцы. При расчете динамики за месяц или год показатели отчетного периода (последнего закончившегося месяца) сравниваются с текущими оценками по предыдущему месяцу и по аналогичному месяцу прошлого года (а не с теми оценками, которые были ранее опубликованы в бюллетене за прошлый период).