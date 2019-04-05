Data Insight наградила лучшие интернет-магазины России
Data Insight провела награждение крупнейших российских интернет-магазинов за 2018 год. Награждение состоялась 4 апреля на неформальной церемонии награждения лучших интернет-магазинов России Top-100 Party при поддержке генерального партнера — Почта России.
Тройка лидеров:
1 место: Wildberries
2 место: Citilink
3 место: М.Видео
Также были вручены награды лидерам рынка в следующих номинациях
Лидер роста: стайер — Детский мир
Устойчивый многолетний рост онлайн-продаж.
Лидер роста: прорыв года — Беру
Наибольший объем онлайн-продаж среди новичков топ-100 (среди тех, кто не входил в топ-100 за 2017 г. или вообще стартовал в 2018).
Качество роста: выполняемость — Московскй ювелирный завод
За наибольший прирост «выполняемости» (т.е. доли выполненных заказов в %% от размещенных).
Качество роста: чек — МТС
За наибольший прирост «среднего чека».
Лидер роста: развитие — ИКЕА
Наибольшие темпы роста (среди входящих в топ-100).
Лидер роста: ускорение — Ozon
За улучшение динамики (темпов роста) в 2018 году относительно динамики 2017. Наибольшая разница (в процентных пунктах) между (а) ростом доли рынка в 2018 (к 2017) и (б) ростом доли рынка в 2017 (к 2016).
Лидер роста: доля рынка — Wildberries
За улучшение динамики (темпов роста) в 2018 году относительно динамики 2017. Рост доли рынка (в процентных пунктах).
Лидер роста: монобренд — Concept Club
За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов монобрендов.
Лидер роста: чистый онлайн — Apteka.ru
За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов без собственных оффлайн-магазинов и ПВЗ.
Лидер роста: ниша — Askona
За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов с ассортиментом уже типичного для данной товарной категории.
Лидер роста: потенциал — 585 Золотой
Большой объем и прирост онлайн-продаж среди тех, кто пока не входит в топ-100.
«За каждым именем (награждённых, - прим. ред), стоит команда: десятки, сотни и тысячи людей, которые отдаются своей работе по полной программе, которые делают нашу с вами жизнь лучше и удобнее. Именно эти команды в 2018 году работали лучше других, и мы в Data Insight это четко видим по цифрам», комментирует основатель агентства Data Insight.