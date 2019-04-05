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Data Insight наградила лучшие интернет-магазины России

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МТС
МТС
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Data Insight провела награждение крупнейших российских интернет-магазинов за 2018 год. Награждение состоялась 4 апреля на неформальной церемонии награждения лучших интернет-магазинов России Top-100 Party при поддержке генерального партнера — Почта России.

Тройка лидеров:

1 место: Wildberries
2 место: Citilink
3 место: М.Видео

Также были вручены награды лидерам рынка в следующих номинациях

Лидер роста: стайер — Детский мир

Устойчивый многолетний рост онлайн-продаж.

Лидер роста: прорыв года — Беру

Наибольший объем онлайн-продаж среди новичков топ-100 (среди тех, кто не входил в топ-100 за 2017 г. или вообще стартовал в 2018).

Качество роста: выполняемость — Московскй ювелирный завод

За наибольший прирост «выполняемости» (т.е. доли выполненных заказов в %% от размещенных).

Качество роста: чек — МТС

За наибольший прирост «среднего чека».

Лидер роста: развитие — ИКЕА

Наибольшие темпы роста (среди входящих в топ-100).

Лидер роста: ускорение — Ozon

За улучшение динамики (темпов роста) в 2018 году относительно динамики 2017. Наибольшая разница (в процентных пунктах) между (а) ростом доли рынка в 2018 (к 2017) и (б) ростом доли рынка в 2017 (к 2016).

Лидер роста: доля рынка — Wildberries

За улучшение динамики (темпов роста) в 2018 году относительно динамики 2017. Рост доли рынка (в процентных пунктах).

Лидер роста: монобренд — Concept Club

За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов монобрендов.

Лидер роста: чистый онлайн — Apteka.ru

За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов без собственных оффлайн-магазинов и ПВЗ.

Лидер роста: ниша — Askona

За рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 году). Рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов с ассортиментом уже типичного для данной товарной категории.

Лидер роста: потенциал — 585 Золотой

Большой объем и прирост онлайн-продаж среди тех, кто пока не входит в топ-100.

«За каждым именем (награждённых, - прим. ред), стоит команда: десятки, сотни и тысячи людей, которые отдаются своей работе по полной программе, которые делают нашу с вами жизнь лучше и удобнее. Именно эти команды в 2018 году работали лучше других, и мы в Data Insight это четко видим по цифрам», комментирует основатель агентства Data Insight.

Компании и сервисы: МТС, Askona, СИТИЛИНК, Детский мир, IKEA, М.видео, 585, Московский ювелирный завод, Concept Club
Автор: Анна
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