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Результаты рынка eCommerce за сентябрь 2020

В сентябре российский рынок eCommerce превысил те рекордные показатели, которые были достигнуты в мае на пике режима «самоизоляции». Количество онлайн-заказов в сентябре составило 63,5 миллиона (без учета заказов продуктов питания через специализированные интернет-магазины и службы доставки). Это на 5,3% выше августовских показателей, на 2,5% выше прежнего рекорда от мая 2020 года и на 62% больше, чем в сентябре прошлого года

Сентябрьские результаты подтверждают, что долгосрочный положительный эффект для рынка eCommerce от весенней «самоизоляции» куда масштабнее, чем краткосрочный выигрыш в апреле-мая.

Автор: Анна
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