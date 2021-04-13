Data Insight. ТОП100 крупнейших интернет-магазинов 2020 года

Компания Data Insight представила рейтинг Top-100 интернет-магазинов 2020 года. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2020 года.

В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов.

По сравнению с рейтингом за 2019 год, в списке появилось 19 новых проекта, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 719 миллионов заказов, что почти в 2 раза превышает показатели 2019 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2 094 млрд рублей.

С большим отрывом в рейтинге лидирует интернет-магазин Wildberries.ru, выручка которого составила 413,2 млрд рублей. На втором месте ozon.ru с выручкой 197 млрд рублей. На третьем месте citilink.ru, за 2020 год выручка которого составила 132,7 млрд рублей.

Наибольшую динамику показали интернет-магазины Яндекс.Лавка (прирост в 47,5 раз), samokat.ru (прирост в в 17,4 раз) и СберМаркет (прирост в 13 раз).

По количеству заказов в рейтинге лидируют интернет-магазины wildberries.ru (305 млн заказов), ozon.ru (73,8 млн заказов), apteka.ru (32,2 млн заказов).