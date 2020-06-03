Датский мебельный ритейлер Jysk открыл в России первый магазин

В России открылся первый магазин датского мебельного ритейлера Jysk, сообщают «Ведомости». Торговая точка с 3 июня работает в ТЦ «Тройка» и на онлайн-платформе. В честь открытия Jysk предлагают посетителям скидки на отдельные группы товаров до 24 июня.

В новом магазине, как утверждает издание, соблюдены все меры безопасности: разметка на полу, санитайзеры при входе, маски и перчатки для всего персонала. До 24 июня в магазине будут действовать скидки от 30% до 50%.

Первый магазины ритейлера должны были появиться в Москве в апреле 2020 года в Москве. Сеть Jysk является крупнейшим мебельным ритейлеров в Дании, СМИ даже прозвали его конкурентом IКЕА, так как они обе торгуют недорогой мебелью и предметами интерьера. Jysk уже открыла порядка 3 тыс. магазинов по всему миру.

Компания уже пыталась раньше развиваться в России, но у нее не сложилось. Первый магазин по франшизе открылся в 1996 году в Москве и закрылся уже в 1998 году. В 2005 году Jysk снова появилась в столице — в Жулебине. Тогда планировалось открыть около 20 магазинов в Москве и области, но в 2007 году сеть снова ушла из России.

JYSK — одна из крупнейших в мире сетей магазинов мебели и товаров для дома, основана в 1979 году, входит в Lars Larsen Group. Бренд объединяет более 2,9 тысячи магазинов в 53 странах мира.