+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Decathlon откроет корнер в гипермаркете Globus

Сеть спортивных магазинов Decathlon планирует протестировать формат корнера в продуктовом гипермаркете Globus в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Тестирование нового формата будет проходить порядка четырех месяцев, после чего ритейлер примет решение, стоит ли продолжать сотрудничество и масштабировать проект. Decathlon надеется таким образом стать более узнаваемым в различных городах.

Площадь корнера в гипермаркете Globus будет иметь 350 кв. м и продавать около 1,5 тыс. наименований товаров. По оценкам собеседника «Коммерсанта», годовая аренда одного отдела обойдется Decathlon в сумму более 8 млн руб. без учета НДС.

Сеть Globus уже рассмативала вариант размещения корнеров других брендов в своих магазинах. Сейчас сеть работает с Tefal, Polaris, «5 карманов» и Thomas Muenz. Партнер OneStory Ольга Сумишевская в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что так Globus может развивать продажи непродовольственных товаров в своих магазинах — у самой компании нет достаточных компетенций в этой области.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики» считает, что подобные проекты могут быть актуальны для ряда крупных гипермаркетов, поскольку сейчас в тренде оптимизация площадей, а торговые сети ищут сильных субарендаторов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

8 апреля / Комментарии
«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage

«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage

Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «примерить» макияж, появилось в Краснодаре в магазине «Магнит Косметик».

далее →

8 апреля / Комментарии
«Лента» расширяет собственный сервис экспресс-доставки

«Лента» расширяет собственный сервис экспресс-доставки

Компания «Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в двух городах Ленинградской области.

далее →

7 апреля / Комментарии
Проблемы с сертификацией детских товаров

Проблемы с сертификацией детских товаров

Представители логистической отрасли комментируют сложившуюся ситуацию с сертификацией детских товаров

далее →

5 апреля / Комментарии
Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Торжественное награждение победителей Best Brands 2021 состоится 20 апреля, но промежуточные итоги можно подвести уже сегодня.

далее →

5 апреля / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!