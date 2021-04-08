Decathlon откроет корнер в гипермаркете Globus

Сеть спортивных магазинов Decathlon планирует протестировать формат корнера в продуктовом гипермаркете Globus в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Тестирование нового формата будет проходить порядка четырех месяцев, после чего ритейлер примет решение, стоит ли продолжать сотрудничество и масштабировать проект. Decathlon надеется таким образом стать более узнаваемым в различных городах.

Площадь корнера в гипермаркете Globus будет иметь 350 кв. м и продавать около 1,5 тыс. наименований товаров. По оценкам собеседника «Коммерсанта», годовая аренда одного отдела обойдется Decathlon в сумму более 8 млн руб. без учета НДС.

Сеть Globus уже рассмативала вариант размещения корнеров других брендов в своих магазинах. Сейчас сеть работает с Tefal, Polaris, «5 карманов» и Thomas Muenz. Партнер OneStory Ольга Сумишевская в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что так Globus может развивать продажи непродовольственных товаров в своих магазинах — у самой компании нет достаточных компетенций в этой области.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики» считает, что подобные проекты могут быть актуальны для ряда крупных гипермаркетов, поскольку сейчас в тренде оптимизация площадей, а торговые сети ищут сильных субарендаторов.