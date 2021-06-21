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Decathlon откроет в парках точки по аренде спорттоваров

Decathlon установит в парках отдыха точки по аренде спорттоваров и сопутствующих аксессуаров. Там планируют устанавливать переоборудованные 40-футовые контейнеры, которые будут работать, в том числе, и в качестве пунктов выдачи онлайн-заказов, сообщает «Коммерсант».

В этих точках можно будет арендовать в зависимости от сезона и локации велосипеды, электросамокаты, каяки, SUP-серфы, шатры, палатки, футбольные ворота, а также лыжи, сноуборды и коньки. Там же будет мастерская по ремонту инвентаря.

Эксперимент пройдет в Петербурге, в дальнейшем компания планирует тиражировать формат в Москве и других городах присутствия, а также на курортах. Среди сценариев развития — создание франшизы, пояснили в компании.

В Decathlon оценили затраты на открытие одной точки в 3 млн руб. Источник издания, близкий к «Мосгорпарку», уточняет, что площадки под прокат разыгрываются на аукционах, обычно такие станции развивают индивидуальные предприниматели.

Эксперты отмечают, что в крупных городах Decathlon предстоит конкурировать с общегородским велопрокатом и кикшерингом. Однако в большинстве городов, в том числе и в небольших регионах, значимых сетевых игроков из числа ритейлеров, работающих сегодня в парках, на рынке нет, отмечает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская. Такой формат может быть интересен потенциальным франчайзи в городах присутствия сети.

Весной Decathlon сообщила, что будет развивать формат корнера в гипермаркетах. Это позволит продуктовым сетям задействовать избыточные площади, а спортивной компании привлечь новый трафик.

Автор: Анна
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