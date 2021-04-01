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Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35%

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Спортмастер
Спортмастер
Спорт

В России наблюдается дефицит велосипедов: поставки импортных велосипедов задерживаются, российские производители сокращают производство. Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35% и приведет к ухудшению качества с дешевом сегменте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

По словам генерального директора магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и другие) Владимира Лосинского, дефицит по некоторым маркам велосипедов доходит до 70% от представленного в каталогах. Многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, рассказал собеседник газеты, уже выкуплены, производители ввели квоты, а сроки поставки сдвинулись на квартал. По словам топ-менеджера, велосипеды массового сегмента, которые ожидались в продаже уже в марте, будут поставлены только летом.

Предпосылки для дефицита велосипедов были заложены в 2020 году, отметил автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов. В прошлом году из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру, включая Россию, двухколесные транспортные средства стали средством развлечения в условиях ограничений и альтернативой общественному транспорту с повышенной эпидемической опасностью. Дополнительный спрос на велосипеды сформировали и курьеры служб доставки, добавил представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев.

В Delivery Club сообщили, что не ограничивают курьеров в способе доставки — пешком или на велосипеде. Компания сама не закупает велопарк для курьеров, но способствует получению скидок на них в магазинах и службах сервиса и проката. О нехватке доступных городских велосипедов в Delivery Club не слышали.

Лосинский из CityCycle напомнил, что в прошлом году из-за пандемии несколько велозаводов в Евросоюзе и США останавливали работу. Сейчас они не могут увеличить производственные мощности, не хватает для сборки велосипедов и комплектующих, которые поставляются с трех- и четырехкратной задержкой. По словам Невелева, выросли и цены на комплектующие. Так, единица оборудования из Китая подорожала с $5 до $35 из-за изменений в логистике.

Владелец SlopeStyle (российский дистрибутор марки Merida) Константин Кузьмин отметил, что задержки в производстве комплектующих сильно увеличивают сроки выпуска готовых велосипедов. По его словам, удерживать объемы компании позволяет статус приоритетного заказчика комплектующих. По словам источника газеты в отрасли, ассортимент сократился почти у всех велобрендов.

В «Спортмастере», который занимается производством велосипедов в России, заверили, что проблем с товарами и комплектующими нет. Однако собеседник на рынке сказал, что предприятие, которое выпускает велосипеды для торговой сети, приостанавливало работу в прошлом году.

Компании и сервисы: Спортмастер
Автор: Анна
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