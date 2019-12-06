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Привлечение клиентов RSS

«Декатлон» открыл интернет-магазин на онлайн-платформе Tmall

Французский ритейлер спортивных товаров «Декатлон», один из крупнейших игроков на российском рынке, объявил о запуске интернет-магазина на онлайн-платформе Tmall. Площадка является частью структуры «AliExpress Россия», которая принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «Мегафону».

Выходя на Tmall, «Декатлон» надеется привлечь новых клиентов, отмечает гендиректор «Декатлон» в России Жереми Анжелар. В будущем ритейлер планирует запустить оналайн-магазины на других российских маркетплейсах.

Конкретных договоренностей с площадками пока нет, рассказывает представитель компании. Сейчас покупателям Tmall доступно 300 товаров разных категорий: спортивное оборудование, одежда и обувь. До конца 2019 г. их количество увеличится вдвое, говорит представитель «Декатлона».

В будущем ритейлер будет расширять ассортимент товаров в зависимости от запросов клиентов Tmall. Цены на товары «Декатлона» в розничных магазинах и на Tmall не отличаются, говорит представитель ритейлера. Доставка заказов доступна во всех регионах России и осуществляется собственными силами «Декатлона». Цена доставки, по его словам, варьируется от 200 до 1000 руб. и зависит от габарита заказа и региона, куда он доставляется. При заказе от 4000 руб. доставка любых товаров, кроме крупногабаритных, бесплатная.

Автор: Анна
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