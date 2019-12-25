Delivery Club добавил функцию безналичных чаевых для курьеров во всех городах России
Пользователи Delivery Club теперь могут оставлять безналичные чаевые для курьеров. Функция доступна во всех городах, где работает собственная доставка Delivery Club. После получения заказа в приложении появится интерфейс выбора суммы — 50, 100 или 150 рублей. Чаевые оплачиваются банковской картой, новая функция доступна как на iOS, так и на Android.
Расчеты между клиентом и курьером происходят с помощью финансовой экосистемы VK Pay, позволяющей курьерам легко подключиться к системе безналичных чаевых вне зависимости от того, каким банком они пользуются, в каком городе работают и какой логистический партнер является их работодателем. Если курьер зарегистрирован в VK Pay, то клиент после получения заказа увидит в приложении Delivery Club интерфейс для выбора суммы чаевых. Все желающие присоединиться к системе безналичных чаевых курьеры смогут сделать это в течение полутора месяцев.
«Теперь у пользователей появилась удобная возможность поблагодарить курьера за отличный сервис и быструю доставку, даже если у них нет наличных. Мы надеемся, что распространение безналичных чаевых в сервисной сфере положительно повлияет на потребителей и уровень сервиса в целом. Не секрет, что пока мы в значительно меньшей степени привыкли оставлять чаевые курьерам или, например, водителям такси. Чаевые для них еще не стали такой нормой, как чаевые для официантов. И очевидно, что изменение этой парадигмы во многом зависит именно от наличия удобной возможности оставить чаевые в пару кликов», — комментирует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.