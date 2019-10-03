Delivery Club достиг 3 млн заказов в месяц

Крупнейший сервис доставки готовой еды в России Delivery Club преодолел планку в три миллиона заказов по итогам сентября. Предыдущий рекорд в два миллиона заказов Delivery Club установил пять месяцев назад, в марте 2019 года.

В основе быстрого роста Delivery Club три ключевых фактора. Первый — активная региональная экспансия. С начала 2019 года собственная доставка Delivery Club появилась в Красноярске, Омске, Перми, Уфе, Челябинске, Тюмени, Сочи, Твери, Воронеже, Саратове, Белгороде, Иваново, Тольятти, Владимире, Ульяновске, Рязани, Оренбурге, Орле, Туле и Курске. Всего сервис доступен более чем в 120 городах страны. Второй фактор — активное развитие собственной логистики и увеличение количества курьеров. Третий — расширение базы пользователей. Количество установок мобильного приложения Delivery Club выросло в 2 раза в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го.

«Мы сконцентрированы на технологическом развитии сервиса, наращиваем компетенции в собственной логистике и благодаря многолетнему опыту хорошо понимаем, что хотят от доставки пользователи. Изначально Delivery Club работал в формате маркетплейса. Сегодня это даёт пользователям существенно больший выбор и ускоряет региональную экспансию. Три миллиона заказов — это не просто пиковый показатель, это результат, на который мы выходим с осени. И, безусловно, он вновь будет поднят», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

По данным «РБК Исследования рынков», в 2019 году российский рынок доставки готовой еды покажет рекордную динамику и достигнет 170 млрд рублей. По сравнению с 2018-м годом объем рынка вырастет на 25,3% (это наилучший показатель за последние пять лет), а его доля в обороте общественного питания составит 10,6%. Также в исследовании говорится, что опыт заказа еды на работу есть уже у 46,7% россиян, а домой — у 74,8%.