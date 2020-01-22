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Delivery Club и AliExpress Россия разработали специальное меню к китайскому Новому году

В преддверии китайского Нового года сервис доставки еды Delivery Club вместе с AliExpress Россия и рестораном «Много Лосося» подготовили шуточное праздничное меню с забавными названиями. Так, например, блюдо из курицы с ананасами в кисло-сладком соусе называется «кисло сладко куриная нога в ананасе», а королевские креветки в соусе васаби получили название «острый король креветок».

При заказе блюд из китайского новогоднего меню с 22 до 26 января пользователи также получат необычный и нужный кухонный аксессуар с AliExpress Россия. Например, бананорезку, ножницы для зелени, щипцы для нарезки томатов, плоский стакан, устройство для шинковки лука, форму для запекания яичницы и т.д.

Предложение доступно при заказе из всех ресторанов «Много лосося» в Москве.

«Наши исследования из раза в раз показывают, что блюда азиатских стран — одни из самых популярных в России. Если роллы уже давно стали лидером среди заказываемой в доставке еды, то блюда китайской кухни продолжают набирать популярность. Вместе с нашими партнерами мы предлагаем пользователям отметить китайский Новый год и дать себе еще один повод насладиться азиатской кухней», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

«Современные технологии стерли границы между странами: мы можем в любой момент пообщаться с человеком за тысячу километров от нас и заказать вещь с другого конца света. Иногда такой масштаб вызывает „трудности перевода“, над которым мы и иронизируем в этом проекте. Все это лишь шутки, основная задача — привлечь внимание к такому важному для нас событию, как китайский Новый год и показать, что мы похожи больше,чем часто думаем», — комментирует пресс-служба AliExpress Россия.

Автор: Анна
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