Delivery Club и AliExpress Россия разработали специальное меню к китайскому Новому году

В преддверии китайского Нового года сервис доставки еды Delivery Club вместе с AliExpress Россия и рестораном «Много Лосося» подготовили шуточное праздничное меню с забавными названиями. Так, например, блюдо из курицы с ананасами в кисло-сладком соусе называется «кисло сладко куриная нога в ананасе», а королевские креветки в соусе васаби получили название «острый король креветок».

При заказе блюд из китайского новогоднего меню с 22 до 26 января пользователи также получат необычный и нужный кухонный аксессуар с AliExpress Россия. Например, бананорезку, ножницы для зелени, щипцы для нарезки томатов, плоский стакан, устройство для шинковки лука, форму для запекания яичницы и т.д.

Предложение доступно при заказе из всех ресторанов «Много лосося» в Москве.

«Наши исследования из раза в раз показывают, что блюда азиатских стран — одни из самых популярных в России. Если роллы уже давно стали лидером среди заказываемой в доставке еды, то блюда китайской кухни продолжают набирать популярность. Вместе с нашими партнерами мы предлагаем пользователям отметить китайский Новый год и дать себе еще один повод насладиться азиатской кухней», — комментирует пресс-служба Delivery Club.