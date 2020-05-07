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Delivery Club и Demeter выпустили антисептики с ароматами «жизни до самоизоляции»

Сервис доставки Delivery Club и парфюмерная компания «Библиотека ароматов» выпустили коллекцию антисептиков с «запахами жизни до самоизоляции». В линейке есть ароматы «Переговорка свободна» с запахом утреннего кофе в офисе и «Ваша виза одобрена» с запахом шасси и раскалённого асфальта.

Компании Delivery Club и «Библиотека ароматов» (представитель Demeter в России) разработали специальную коллекцию антисептиков для рук, сообщили в сервисе доставки. Линейка состоит из восьми запахов «утраченной жизни»: «Парк культуры и отдыха», «Первое свидание», «Переговорка свободна», «Ваша виза одобрена», «Мне только кончики подровнять», «Последний ряд», «Стабильный рубль» и «100 метров до моря».

Получить санитайзер можно 6 мая, сделав заказ в разделе «Продукты» в приложении Delivery Club. Сумма заказа должна превышать 1 тыс. руб., нужно оставить комментарий «Хочу антисептик». Акция действует в Москве.

«Так мы хотим поддержать людей и ещё раз напомнить, что совсем скоро мы снова сможем прогуляться в парке, поужинать в любимом ресторане и сходить с друзьями в кино. А пока лучше всего оставаться дома и соблюдать меры профилактики», — сказали в Delivery Club.

Автор: Анна
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